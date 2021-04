Attitudes Reiki qui améliorent la vie

Être un Reikian, c’est accepter un chemin d’illumination intérieure. C’est aussi accepter votre rôle d’agent de guérison, de guérison elle-même, de guérison de l’humanité, des animaux, des plantes et de la planète dans son ensemble.

Lorsque nous recevons le Reiki, des situations merveilleuses se produisent dans notre vie, découlant de cette transformation intérieure qui se produit dans notre être.

Cependant, afin de maintenir cette vibration élevée et de ne pas tomber dans les pièges de la démotivation et de l’illusion d’une réalité dense, nous devons maintenir trois attitudes avec l’énergie Reiki, afin de maintenir cette élévation vibratoire.

J’appelle ces trois attitudes des attitudes d’élévation spirituelle. Je vais passer sur les trois attitudes, qui bien que simples, nous arrêtons généralement de les utiliser.

1er – L’attitude de faire de l’autoreiki

Cela a l’air simple et c’est vraiment le cas; cependant, je vois que de nombreux Reikiens abandonnent la pratique de l’autoreiki après les 21 jours de nettoyage énergétique. Peut-être que l’erreur est là, dans les 21 jours.

Quand on dit que le Reikian doit passer par ce processus, on oublie de dire qu’il doit continuer ce processus. Les 21 jours servent à aligner vos chakras et à faire de l’autoreiki une habitude. Sans cette habitude, on finit progressivement par se déconnecter de la vibration de l’énergie et tomber de plus en plus dans l’illusion dense de la réalité.

Bientôt, nous sommes envahis par les inquiétudes, les peurs, les angoisses et les désirs. La pratique de l’autoreiki est fondamentale pour le Reikian.

2ème – L’attitude d’offrir le Reiki aux gens

Le Reiki est né pour être partagé. Lorsqu’un étudiant est initié sur la voie du Reiki, son principal devoir est de partager cette énergie avec l’humanité et la planète.

Offrir du Reiki est une attitude d’amour envers l’autre, c’est offrir de l’amour qui déborde maintenant en vous. Cette attitude alimentera votre motivation et maintiendra votre fréquence vibratoire élevée. Offrez toujours cette énergie aux gens, même si vous pensez qu’ils vont le nier. Après tout, c’est notre obligation d’offrir, mais la décision d’accepter est l’autre.

3e – L’attitude de recevoir le Reiki

C’est l’une des rares attitudes que les réikiens initiés (et même les réikiens les plus avancés) n’utilisent pas. Croire que vous n’avez plus besoin de recevoir le Reiki d’un Reikian revient au même que de croire que vous n’avez pas besoin d’apprendre quoi que ce soit d’autre.

Lorsque nous recevons l’énergie, sa force s’intensifie, car nous recevons et partageons cette énergie d’amour et de lumière. Recevoir l’énergie est peut-être encore plus important que la donner. L’alignement de notre énergie, de nos chakras, de notre champ subtil, dépend de la réception de cette énergie.

Vous pouvez voir que, bien qu’ils soient simples, ces exercices favorisent un changement incroyable chez l’utilisateur du Reiki. C’est parce que votre connexion augmente, le Reikian élève ses octaves vibratoires et, par conséquent, permet à l’énergie de mieux circuler.

Commencez dès maintenant à augmenter vos octaves en adoptant ces trois attitudes fondamentales au Reikian. Faites et prouvez l’efficacité de ces habitudes qui vous mèneront à une nouvelle réalité. Le Reiki est amour, et l’amour doit toujours être donné, partagé et reçu.