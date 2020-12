Attirez le succès et l’amour avec le sapin de Noël

Le Feng Shui enseigne que nous devons avoir de bonnes énergies et implanter dans nos maisons et vivre tout ce qui les apporte. Nous profiterons des bonnes énergies de la fin d’année, de l’égrégore du sapin de Noël et de la période de Noël des cadeaux gagnants, pour commencer à attirer les rêves et les objectifs.

Alors commençons maintenant. Beaucoup commencent à installer le sapin de Noël et à décorer la maison avec des ornements au début de décembre. Ce rituel est fait pour de nombreux buts et désirs.

La somme des arbres, des fruits, des couleurs et des cadeaux est un «tas de bonnes énergies» pour apporter de nouvelles réalisations pour l’année prochaine.

L’arbre a un ancien symbole de croissance. Les arbres poussent vers le ciel, vers Dieu qui nous donne de nombreux cadeaux tout le temps. Les ornements de l’arbre sont associés aux fruits, aux cadeaux que la vie nous donne lorsque nous le demandons. Les couleurs ont également une énergie favorable pour tout ce que nous demandons.

Voyons comment utiliser le sapin de Noël pour attirer les bonnes énergies et les rêves?

Voir les conseils ci-dessous:

Qu’est-ce que tu veux? Une nouvelle voiture? Un nouvel amour? Voyage? Changer de métier? Une promotion? Une nouvelle maison? Faites la liste des souhaits et des objectifs. Avec la liste prête, obtenez des photos ou des images qui représentent ce que vous voulez. Accrochons maintenant vos rêves et vos fruits à l’arbre de Noël.

Placez les images sur un carton et accrochez-les. Chaque jour, regardez vos envies. Croyez qu’ils viendront.

Utilisez les couleurs pour attirer ce que vous voulez!

Tout le monde sait que la couleur est vibration et énergie et que chaque couleur a sa propre vibration. Ensuite, nous profiterons de ces vibrations pour attirer ce que nous voulons. Nous utiliserons les couleurs des ornements de Noël de la maison. Écrire:

Blanc: calme, paix, lumière et amour.

Jaune: richesse, idées, prospérité et chance.

Rosa: Amour, calme et romance

Vert: abondance, richesse et santé.

Or: richesse, renommée et succès.

Rouge: Victoire, amour et passion.

Argent: succès et richesse.

Pour chaque couleur que vous avez dans la maison ou sur le sapin de Noël vous associez un souhait.

Cadeaux de rêve

Comme je l’ai expliqué, les cadeaux sont associés aux fruits que donne un arbre. Si vous avez l’habitude de décorer l’arbre avec des cadeaux, associez chaque cadeau à un rêve que vous désirez.

Utilisez les couleurs de l’article ci-dessus pour emballer les cadeaux, pour un rouge, vous attirerez l’amour, par exemple; pour un doré tu vibreras de richesses. Une autre idée est de coller l’image de ce que vous voulez devant chaque cadeau.

Ce qui compte vraiment, c’est l’intention d’attirer les bonnes énergies et les désirs.