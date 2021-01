ATTENTION: votre WhatsApp peut être piraté avec votre messagerie vocale

Tout au long de la journée, nous envoyons des dizaines de messages via des applications telles que WhatsApp et Telegram, nous avons des conversations privées et nous partageons beaucoup d’informations sensibles. Par conséquent, nous devons être très prudents avec ces données et connaître les dangers auxquels nous sommes confrontés peut être d’une grande aide.

Comme on le lit dans le blog Un informaticien du côté du mal, du connu pirate Chema Alonso, les criminels ont trouvé méthodes assez curieuses pour voler des comptes d’applications comme WhatsApp. L’un d’eux n’est pas très compliqué et est réalisé avec l’aide de votre messagerie vocale.

Soyez prudent avec votre messagerie vocale

Lors du premier téléchargement de WhatsApp sur un appareil, nous avons la possibilité de récupérer notre compte. Nous avons tous suivi ce processus, nous ajoutons notre numéro de téléphone et nous pouvons le vérifier grâce à un code qui vient par SMS. Cependant, il existe également la possibilité de recevoir un appel dans lequel le code sera dicté. C’est la porte que certains utilisent les pirates voler des comptes WhatsApp.

La méthode est assez simple, et ils peuvent l’utiliser, qu’ils aient ou non le portable de la victime. Voici les étapes que l’attaquant suivrait sans avoir la possession du mobile de la victime:

Entrez le numéro de téléphone de la victime pour vérifier le compte. Un SMS sera envoyé à votre appareil.

En n’utilisant pas le code et après 1 minute, sélectionnez l’option de vérification via un appel.

Si la victime ne prend pas l’appel, le système WhatsApp laissera un message avec le code sur sa messagerie vocale.

Le criminel peut accéder à ce message sans avoir son téléphone portable à portée de main, il y a le vrai danger. Lorsque vous essayez d’accéder à la messagerie vocale d’un autre appareil, un code PIN est demandé, un code à 4 chiffres qui, en général, n’est pas trop compliqué. Si vous utilisez des statistiques, vous le découvrez, ils auraient déjà notre compte WhatsApp.

Dans un cas où notre smartphone était entre les mains de l’attaquant, le processus serait beaucoup plus facile. Après avoir entré le numéro de téléphone, vous devez simplement attendre l’appel – vous n’avez pas à déverrouiller un mobile pour répondre à un appel – et noter le code.

La même chose ne se produit pas avec Telegram

Telegram a un processus similaire, mais pas identique. Cela nous donnera le choix entre deux façons: prendre le code de vérification dans un SMS ou, après quelques minutes, recevoir un appel sur le numéro que nous voulons récupérer avec le code de vérification.

Ensuite? Où est la différence? Dans ce cas, aucun message n’est laissé dans la messagerie vocale, en évitant le vol si le pirate il n’a pas le smartphone de la victime en sa possession. Un petit changement dans le processus qui aide à protéger notre compte.

