Attention, la dernière arnaque WhatsApp se fait passer pour le support officiel de l’application pour voler vos données

in

Partager

Sur WhatsApp, les faux comptes se faisant passer pour le support technique continuent de proliférer, bien qu’ici, chez Andro4all, nous vous aiderons à les identifier afin que personne ne vole votre argent ou vos données personnelles.

Ils continuent de grandir dangers en ligne et nous continuons à informer de manière fiable essayer de vous donner un coup de main et que vous pouvez vous protéger avant tout piratela mafia ou tout utilisateur malveillant peut se faire passer pour vous ou voler vos données personnelles.

Cette fois, d’ailleurs, c’est un problème assez important car affecte le service de messagerie le plus utilisé sur nos marchés et probablement à l’échelle mondiale, ce qui n’est évidemment autre que Whatsappsur la plateforme desquels ils prolifèrent faux comptes essayant d’usurper l’identité du support technique pour obtenir nos identifiants et données.

La nouvelle a transcendé comment pas dans WABetaInfo, où les fuites les plus importantes de l’univers WhatsApp ont affirmé que nous avions méfiez-vous de tout message provenant d’un compte suspectnous aidant également à savoir quels comptes vérifiés sont vrais et que serait un faux dangereux.

Les faux comptes WhatsApp continuent de proliférer en essayant de voler nos détails de paiement ou des informations confidentielles, nous allons donc vous aider à vous identifier avec une image où nous devrions rechercher le badge de vérification.

« Votre numéro de téléphone est suspendu » : pourquoi ce message apparaît-il sur WhatsApp ?

Ces comptes ont été signalés dans des communautés telles que Reddit ou Discord, où certains utilisateurs téléchargent des captures d’écran indiquant que ils prétendent être le support officiel du service Meta essayant de voler des informations personnelles de l’utilisateur volé, tels que les codes de sécurité ou les codes PIN, les détails de notre carte de crédit, etc.

En réalité, les faux comptes ne sont pas qu’ils ne sont pas trop travaillés non plusparce qu’ils configurent simplement un nom et une photo de profil très particuliers qui imiteraient un faux badge vérifié, bien qu’en allant à des volumes importants d’attaques, la vérité est que il y a toujours des gens qui finissent par tomber dans le piège.

Quoi qu’il en soit, savoir si un compte vérifié est réel ou faux n’est pas si compliqué, alors Nous allons vous aider à les identifier grâce à la capture d’écran suivante d’un vrai compte d’assistance et du faux :

Comme vous pouvez le voir, à gauche dans le faux compte le badge de vérification est sur la photo de profil et non à droite du nom d’utilisateur, ce serait le bon endroit. Ce badge sera toujours affiché à droite à côté du nom du compte ou du contact, donc si vous le voyez dans un autre endroit, vous pouvez déjà commencer à douter de l’interlocuteur en question.

De plus, les excuses utilisées sont généralement toujours les mêmes, comme éviter l’annulation de notre compte WhatsApp ou des thèmes de ce style, alors rappelez-vous que ni WhatsApp d’autres services demandent directement des détails personnels ou des informations sur nos cartes de crédit ou comptes de paiement.

N’oubliez pas que ni WhatsApp ni aucun autre service de ce type ne vous demandera vos coordonnées de paiement ou vos informations personnelles, alors méfiez-vous de quiconque vous demande des détails de ce type dans un chat Internet… Soyez prudent !

Comme nous le disons, gardez à l’esprit que WhatsApp ne vous demandera pas d’argent ou de données confidentielles, donc un tel message sera sûrement malveillant et vous devez fuir immédiatement sans révéler aucune information. En outre, l’idéal serait que vous bloquiez le faux compte et que vous le signaliez dénoncer directement sur WhatsApp à partir des mêmes informations de compte, afin que les modérateurs du service puissent le suspendre au plus vite.

A compléter, les attaques dans lesquelles des utilisateurs malveillants ils obtiennent des données de nous au préalable et ne remplacez pas le support WhatsApp, mais un membre de la famille ou un ami, quoi qu’il en soit soyez toujours prudent avec toute personne qui vous demande des détails de paiement ou des informations personnelles dans un chat et directement via les plateformes sociales sur Internet.

Comment utiliser WhatsApp avec le mobile éteint : est-ce possible ?

Rubriques connexes: Whatsapp

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂