Attention: comment voir par pays la Justice League de Zack Snyder en Amérique latine

Coupe de Zack Snyder de Justice League comptez les heures pour voir la lumière! La production de DC Comics est parmi les plus attendues de l’année et il reste quelques jours avant qu’il ne soit disponible pour les fans. En Amérique latine, un problème est survenu lorsqu’il a été annoncé que HBO Max allait le diffuser car le streaming n’atteint la région qu’en juin. Cependant, Warner Bros l’a corrigé et organisé différentes plates-formes pour que les fans puissent les louer. Comme les applications varient selon l’endroit où vous vous trouvez, vérifiez où vous pouvez la voir en fonction de votre pays. Écris le!

Au cours des dernières heures, il y avait des nouvelles importantes concernant la bande. Comme il a glissé dans le DC Fandome pour août, il sera divisé en épisodes pour former une mini-série. Aussi je sais a dévoilé une dernière bande-annonce avec la figure de Batman en tant que protagoniste. Le réalisateur a également affirmé que cela signifierait sa fin dans des projets pour DC Comics.

Quand Zack Snyder de Justice League est-il libéré?

Le 18 mars 2021 sera disponible pour les utilisateurs de HBO Max. Comme le service de streaming n’arrivera en Amérique latine qu’en juin, les fans de la région ont une autre façon de le voir. Warner Bros était d’accord avec différentes plates-formes afin que louez la série pour une durée limitée jusqu’au 7 avril. Les fans qui ne peuvent pas le voir à cette date devront attendre juin et s’abonner à la nouvelle plateforme.

Combien coûtera la location de Zack Snyder de Justice League?

Warner a partagé les plates-formes où il peut être loué, mais n’a pas annoncé le prix de location officiel. Chaque demande aura un montant qui peut varier selon le cas. Comme référence, Google Play loue Wonder Woman 1984 pour 20 €. Pour voir les options de transmission, vous pouvez accéder au site Web de Warner Bros Latino à partir du 18 mars.

Où et sur quelles plateformes voir Zack Snyder de Justice League au Mexique?

Apple TV

Prime Video Store

Cinépolis Klic

Effacer la vidéo

Jeu de Google

Izzi

Mégacable

Lecture totale

Axtel

Microsoft Store

Où et sur quelles plateformes voir Zack Snyder de Justice League en Argentine?

Jeu de Google

Apple TV

DirecTV

Où et sur quelles plateformes voir Zack Snyder de Justice League en Colombie?

Jeu de Google

Apple TV

DirecTV

Cinépolis Klic

Où et sur quelles plateformes voir Zack Snyder de Justice League au Chili?

Jeu de Google

Apple TV

DirecTV

Cinépolis Klic

Où et sur quelles plateformes voir Zack Snyder de Justice League au Paraguay?

Jeu de Google

Où et sur quelles plateformes voir Zack Snyder de Justice League en Equateur?

Jeu de Google

Apple TV

DirecTV

Cinépolis Klic

Où et sur quelles plateformes voir Zack Snyder de Justice League au Pérou?

Jeu de Google

Apple TV

DirecTV

Cinépolis Klic

Où et sur quelles plateformes voir Zack Snyder de Justice League en Uruguay?

Jeu de Google

Apple TV

DirecTV