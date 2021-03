Attention, cette année, nous aurons l’anime Scarlet Nexus

En plus de la date de sortie, Bandai Namco nous a surpris avec l’annonce d’un anime Scarlet Nexus.

S’il y a quelque chose que de nombreuses entreprises font habituellement, c’est de promouvoir leurs sorties de jeux avec quelque chose en plus. Cela implique généralement un manga, une bande dessinée ou même l’étrange OVA. Cependant, cette fois, Bandai Namco a choisi de dessiner un anime nexus écarlate la même année, le jeu sort.

L’anime sera lancé simultanément et globalement bien que pour le moment il n’ait pas de date exacte. Nous savons que le jeu arrivera sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X | S le 25 juin. Mais l’arrivée de la série animée n’est pas si concrète.

Nous n’avons qu’un petit aperçu avec quelques images et la promesse de le voir partout 2021. Il arrivera avec la production de lever du soleil, qui a déjà travaillé sur d’autres anime, tels que Inuyasha ou certains de Mobile Suit Gundam.

L’anime, comme le jeu, nous placera dans un monde où une série de séries grotesques sont apparues et ont commencé à dévorer les gens. Allez, comme les titans d’Attack on Titan. Notre protagoniste (également dans le jeu) sera Yuito, un garçon aux pouvoirs psychocinétiques qui fera tout son possible pour vaincre et affronter ces êtres qui menacent l’humanité.

Le nombre de chapitres de cet anime Scarlet Nexus n’a pas été précisé. Si nous nous en tenons à d’autres projets similaires de Bandai Namco, nous pouvons voir des exemples dans l’anime de la saga Tales of. Cependant, selon le jeu qu’ils ont adapté, nous irions à 13, 24 épisodes ou même une série d’OVAS.

Nous supposons que cela dépendra de la vitesse à laquelle vous irez par rapport à l’histoire du jeu. Donc, si vous ne voulez pas jouer à Scarlet Nexus mais que vous voulez connaître l’histoire, il vous suffit d’attendre un peu.