Attention: ces contrôleurs compétitifs ne fonctionneront pas avec les jeux PS5

À un peu plus d’une semaine avant l’arrivée de la console de nouvelle génération sur le marché européen, il y a encore des nouvelles très intéressantes liées à la PS5 tant attendue. Bien que nous ayons pu profiter de la console pendant plusieurs heures et nous vous avons dédié cette analyse détaillée, aujourd’hui, nous avons appris plus de détails sur la compatibilité et les plans futurs de Sony.

C’était grâce à ce blog récent qui est un « Questions et réponses » officiel où nous avons connu ces détails très intéressants, comme celui il y aura DualSense de couleurs dans le futur, ainsi que la console produira des résolutions 8K via une future mise à jour. Cependant, maintenant il est temps de parler des contrôleurs compatibles.

SCUF Vantage et Astro C40 TR ne seront pas compatibles avec les jeux PS5

Dans le passé, tous les doutes quant à savoir si le DualShock 4 était compatible avec PS5. Mais qu’en est-il des contrôleurs PS4 sous licence? Eh bien, ce sujet a également été traité et ils ont clairement indiqué que Les contrôleurs «spéciaux» au volant, les bâtons de jeu de combat et plus fonctionneront dans les jeux PS4 et PS5 seulement si le jeu le permet, logiquement. Mais les contrôles standard ils ne subissent pas le même sort.

Ils ont précisé que les commandes de conception standard telles que la SCUF Vantage et l’Astro C40 TR ne sera pas compatible avec les jeux PS5 mais ils continueront d’être avec les jeux PS4 sur PS5. C’est un aspect très négatif pour les joueurs compétitifs qui apprécient leur tireurs avec ce type de contrôles (et ils ne sont pas du tout bon marché, justement).

Ce qui est clair, c’est que ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres sociétés tierces annoncent des contrôles officiels pour jouer de manière compétitive les titres PS5, même si pour l’instant nous devrons nous contenter du DualSense.

