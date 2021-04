« Attention aux appels téléphoniques frauduleux »: alarme du garant de la confidentialité sur les données volées sur Facebook

Sont approximativement 36 millions d’Italiens impliqués dans la publication des données personnelles d’un demi-milliard de profils Facebook ces derniers jours. Les données, volées il y a des mois en exploitant une faille du réseau social, sont désormais librement accessibles aux escrocs et à tout autre type de criminel qui souhaite mettre la main dessus, c’est pourquoi le Garant de la protection des données personnelles avec une recommandation pour les utilisateurs concernés: faites attention à toute anomalie survenant sur votre numéro.

Quels sont les risques pour ceux qui ont été touchés

La publication de l’archive des données volées à Facebook est dangereuse précisément parce que la base de données est basée sur une liste interminable de noms et prénoms combinés avec le relatif numéro de téléphone et autres informations personnelles. Cet aspect permet appeler des dizaines de millions d’utilisateurs sachant déjà qui répondra – un aspect à ne pas sous-estimer dans le cadre de escroqueries téléphoniques. Il en va de même pour le SMS de spam ou des escroqueries basées sur le Hameçonnage, sans parler des escroqueries plus sophistiquées qui ciblent plutôt des individus. Le garant ajoute également celui de la Échange de carte SIM, dans lequel le criminel utilise les données personnelles de la victime pour faire réenregistrer le contrat téléphonique et activer une carte SIM pour remplacer celle en possession du propriétaire légitime; l’objectif est d’utiliser le numéro ainsi gagné pour avoir accès aux services de banque à domicile qui utilisent le SMS comme seconde clé d’authentification.

Comment se protéger des arnaques

Pour cette dernière menace, pour le Garant, la seule ressource à mettre en place est de rester attentif aux «anomalies liées à son numéro de téléphone»: par exemple, si le téléphone ne reçoit plus le signal cellulaire même là où il se comporte normalement de manière adéquate. « Un tel événement – poursuit le garant – pourrait être le signal qu’un criminel a pris possession de notre numéro de téléphone pour l’utiliser à des fins frauduleuses ». Dans ces cas, l’idéal est contacter l’opérateur téléphonique et vérifier que la cause du problème n’est pas attribuable à une infraction. Pour les autres types d’escroquerie, vous devez simplement rester attentif aux appels téléphoniques entrants et aux messages qui n’ont pas été demandés auparavant. Les fraudeurs peuvent se cacher derrière de fausses banques, des marques célèbres, des chaînes de supermarchés et bien plus encore; l’important est vérifiez toujours l’authenticité de ces communications entrer avant de faire confiance à ceux de l’autre côté.

Comment vérifier si vous avez été touché

Le garant a également demandé à Facebook de fournir un outil efficace pour permettre aux utilisateurs de vérifier si leur numéro a été volé illégalement du réseau social avec le nom, le prénom et d’autres données. En attendant, pour effectuer vous-même cette vérification, vous pouvez suivre les instructions données ici.

