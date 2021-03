« Attention à l’ange »: ce qui est arrivé à Saraí Meza, l’actrice qui jouait Mayita, la fille de William Levy

« Attention avec l’ange»Le roman mexicain, créé au petit écran en 2008, est devenu une production à succès de Nathalie Lartilleux qui a attiré un grand nombre de fans. Il a été produit pour Televisa avec les protagonistes Maite Perroni, William Levy et Saraí Meza qui ont joué le rôle de la fille de William.

Dans l’histoire complexe de « Attention avec l’ange« , le public a eu une histoire d’amour qui a laissé beaucoup rêver. «Marichuy Velarde» Oui «Juan Miguel San Roman» Ce sont eux qui ont dirigé l’histoire, mais avec eux aussi « Mayita » (Maria Antonieta) qui est venu à la vie grâce à Sarai Meza.

Quand l’enregistrement telenovela a commencé « Attention avec l’ange« , Sarai Meza Je n’avais que 8 ans. N’étant qu’une fille, elle a réussi avec son personnage à gagner le cœur et l’affection de tous les spectateurs qui se souviennent encore d’elle aujourd’hui. Sans hésitation pour beaucoup, Sarai Meza Tout au long du feuilleton, il a démontré ses compétences qui l’ont aidé à réaliser ce qu’il est maintenant.

Le feuilleton a été diffusé jusqu’en mars de l’année 2009, a donné une fin et un adieu qui ont été mémorables pour le public à l’époque et qui ont continué à l’être pour beaucoup à ce jour. Sont déjà 12 ans ceux qui se sont produits dans la vie de tous les acteurs et Sarai a montré son changement radical. Continuez à lire et découvrez tout sur Sarai Meza et ce qu’il a fait après le feuilleton.

ASÍ LUCE SARAÍ MEZA APRÈS «ATTENTION À L’ANGE»

William Levi avec Saraí Meza lors de l’enregistrement de « Care with the angel » (Photo: Instagram)

Sarai Meza réalisé avec l’élan de sa carrière grâce à l’interprétation de la Mayita dans « Attention avec l’ange », cela en peu de temps a remporté un grand succès tant au Mexique que dans d’autres pays. Cependant, Sarai il a également un grand répertoire dans sa carrière artistique.

En plus de son rôle dans « Attention avec l’ange », a réussi plus tard à convaincre à nouveau son public avec sa participation et sa performance dans le film « Entraîner mon père » dans l’année 2015. Dans le film, le changement physique avait été un peu remarqué.

Curieusement à ce moment, aucun de ses rôles à succès n’a été interprété qui ait réussi à conduire à Sarai à la tendance de l’actualité du divertissement. Cela a été son grand changement physique, qu’après 12 ans, a beaucoup donné à parler, en dehors de leur histoire d’amour qui a été sous les projecteurs des médias.

FAITS QUE VOUS NE SAVIEZ PAS SUR SARAÍ MEZA

Cela s’est produit avec Saraí Meza après « Care with the angel » (Photo: Instagram)

En plus de ses rôles dans des feuilletons, Saraí Meza faisait partie du casting de « Rue de Sesame » et a agi dans la production « Rafaela ». Même si sa carrière a vraiment commencé 2 ans avant « Attention avec l’ange », incorporant Sofia dans « Blessures d’amour » puis jouer à la version pour enfants de Mouette dans « Distiller l’amour », c’était vraiment «Mayita» celui qui a catapulté sa renommée. En vieillissant, Saraí Meza a réussi à jouer dans certains chapitres de « Comme dit le proverbe » et en « La rose de Guadeloupe » En 2015, Sarai Meza a réussi à réaliser l’un de ses plus grands rêves de réaliser ses débuts au cinéma. Il a réussi à le faire avec le film « Entraîner mon père », dans lequel il a donné vie à Tania. Le retour qu’il a dû aux feuilletons était grâce à Victoria Ruffo dans l’année 2016, lorsque vous travaillez dans « L’Amazone ». Dans le même 2016 a obtenu un autre succès dans sa carrière. Prenez la tête de la série «Kallys Mashup» où il a donné la vie à Baignoire. Son rôle s’est développé jusqu’à l’année 2019.

AIMER LA VIE DE SARAÍ MEZA

« Kally´s Mashup » (Photo: Nickelodeon)

Quand Saraí Meza a obtenu le rôle principal dans la série « Kally’s Mashup », était là où il a eu l’occasion de rencontrer Alex Hoyer, un ancien concurrent de « La voix du Mexique ». Quelque temps plus tard, il deviendra leur première relation publique qu’ils annoncent sur leurs réseaux sociaux.

Bien que le couple ait crié leur amour sur les toits et n’ait même pas cessé de partager des photos dans leurs comptes respectifs de Instagram, où ils ont échangé des messages romantiques; Depuis quelques mois, les deux ont ôté toute trace de leur relation de leurs profils, déclenchant des rumeurs de séparation.