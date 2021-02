Attention, 45secondes.fr éteint les lumières!

Nous éteignons maintenant les lumières dans la rédaction de 45secondes.fr! Mais ne vous inquiétez pas, nous continuerons à vous fournir les derniers rapports de l’industrie du jeu et du divertissement sur notre site Web. Nous sommes beaucoup plus susceptibles d’apprécier le nouveau à l’avenir Mode sombrequi vous permet de 45secondes.fr Surfer dans un design sombre qui non seulement a l’air cool, mais qui est également agréable pour vos (et nos) yeux.

Voici à quoi ressemble notre page d’accueil dans le nouveau design sombre. © 45secondes.fr

Qu’est-ce qu’un mode sombre de toute façon?

Sur Mode sombre ou Mode sombre inverse généralement toute la palette de couleurs d’un site Web ou d’une application afin d’offrir aux utilisateurs un design sombre. En d’autres termes, les couleurs sont inversées et le site est donc une fois dans une version sombre et une fois dans une version claire. En tant que lecteur, vous pouvez maintenant décider vous-même dans quel design vous souhaitez utiliser les articles sur 45secondes.fr.

Vous pouvez également activer le mode sombre sur votre smartphone ou tablette. © 45secondes.fr

45secondes.fr: activer le mode sombre

Vous pouvez utiliser le mode sombre sur votre PC et ordinateur portable, mais également en déplacement sur votre smartphone et votre tablette. Pour activer le mode sombre, il vous suffit de cliquer sur le bouton correspondant dans la barre de navigation en haut de la page Symbole du mode sombre Cliquez et notre site Web passera au design sombre.