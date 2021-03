Attentif à toutes les références Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ

Comme tout personnage, l’utilisateur IKevinX montre sur sa chaîne YouTube toutes les références Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ.

Les gens s’attendaient à ce que Arc System Work recycle beaucoup de mouvements de Gogeta Blue pour Gogeta Super Saiyan 4. Mais même si nous sommes bombardés de DLC, ASW travaille chacun de ses personnages et tire les mouvements de n’importe où. Voulez-vous voir le Références Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ?

Gogeta Super Saiyan 4 est un personnage qui n’apparaît pas dans le manga. C’est pourquoi tous les mouvements, les références Gogeta SSJ4 pour Dragon Ball FighterZ proviennent de l’anime Dragon Ball GT, d’autres jeux vidéo Dragon Ball et même d’autres personnages comme Son Goku SSJ4.

La fusion entre Vegeta SSJ4 et Goku SSJ4 va bon train. Il a pas mal d’outils, quelque chose d’assez commun dans les derniers personnages qui sont sortis via DLC. Mais dans la démonstration de Gogeta, des alarmes se sont déclenchées. Les acteurs de l’événement ont annoncé que «nous ne sommes pas préparés à ce que nous allons voir». Et mon garçon, avaient-ils raison.

Gogeta peut accumuler des Dragon Balls en un seul mouvement. Voici une curiosité et ces détails que vous aimez tant sur Arc System Works. L’ordre dans lequel nous gagnons des Dragon Balls et les utilisons ensuite est le même ordre dans lequel les dragons maléfiques sont apparus dans Dragon Ball GT. Tous ces types de références plaisent toujours aux gens.

Remorque Gogeta Super Saiyan 4 dans Dragon Ball FighterZ Et il a une finition dramatique! Disponible le 12 mars. #DBFZ pic.twitter.com/PnxBRdILbc – 45Secondes.fr (@45Secondes.fr) 7 mars 2021

Le 12 mars, nous pourrons tester tous les avantages de Gogeta SSJ4 et voir toutes ces références. Il viendra sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Vous pouvez acquérir ce personnage via un DLC payant séparément ou avec le FighterZ Pass 3. Si nous avons le Season Pass, nous pouvons jouer le 10 mars.