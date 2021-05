Attente forte pour une annonce possible le jour de la guerre des étoiles

Tout l’univers de Guerres des étoiles Demain, il fête sa journée et, bien sûr, les fans attendent déjà cet événement très spécial, qui a commencé à être célébré en 2011.

Il a surgi comme une idée de la Cinéma souterrain de Toronto et les adeptes de la saga, créés par George Lucas, qui a 12 bandes au total, cinq séries et plus de 50 jeux, ils l’ont pris d’un seul instant pour honorer cette grande œuvre de science-fiction. Mais nous sommes là pour vous dire ce qui pourrait se passer demain en commémoration de cette journée exceptionnelle.

Ce qui pourrait être annoncé le jour de Star Wars

Le 4 mai 2021 ne sera pas un autre jour anniversaire de Guerres des étoiles, bien Disney + fera la première de la série animée tant attendue Le mauvais lot. Créé par Dave Filoni, c’est un spin-off de Star Wars: La guerre des clones et il racontera l’histoire d’un groupe de soldats porteurs de mutations génétiques qui tenteront de se frayer un chemin à travers la galaxie.







Mais il y a plus. Car non seulement cette première est programmée et, bien sûr, confirmée pour demain. La plupart des fans pensent que la première bande-annonce de Obi Wan Kenobi, la prochaine série de la saga Guerres des étoiles qui comptera sur le retour de la bien-aimée Ewan McGregor.

Il y a à peine un mois, Disney a publié une liste complète des acteurs qui apparaîtront dans le film, parmi lesquels Hayden Cristensen (Le mythique Dark Vador), Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse et Kumail Nanjiani, entre autres.

Se pourrait-il que la plateforme puisse lancer une première avancée? C’est probable. Maintenant, il est également possible que la production d’un autre type de contenu sur l’univers de Guerres des étoiles. Compte tenu de la popularité de cette série et du nombre de fans qu’elle compte dans le monde, oui, c’est très possible aussi. Qu’est-ce que tu penses?