Attente et négligence des soins médicaux

Par un froid matin d’automne, je suis allé chez l’allergologue, une spécialité médicale au nom difficile qui tente de clarifier et de traiter la maladie la plus irritante qui existe: l’allergie. Si irritant et égoïste que de nombreux érudits comprennent qu’il n’existe pas, il ne s’agit que d’un symptôme résultant de facteurs psychosomatiques non résolus. Compris? On ne sait pas quel est le résultat de quelque chose qui n’est pas bien connu, qui pourrait être, mais n’est pas, qui n’a pas de remède, mais des médicaments, des onguents et des vaccins sont prescrits pour justifier son existence; bref, une aberration de la médecine, il n’y a pas d’autre explication.

Blagues à part, ma visite chez le médecin m’a fait réfléchir sur ce qui s’est passé dans les cabinets de médecins de nos jours, et, ici je parle de ceux-ci, situés dans les quartiers bourgeois de la ville, soutenus à 80% par des consultations avec des patients du plan de santé, Je n’ose pas parler de service public, car je ne suis pas qualifié pour le faire.

Je suis du temps où aller chez le médecin était presque comme avoir un entretien avec Dieu: nous enfilions nos nouveaux vêtements, échangions des chaussures d’école ou des chaussures contre une bonne chaussure, et nous y sommes allés, avec la posture et la certitude que nous en sortirions «Des temples presque sacrés» avec notre diagnostic et la certitude d’une guérison. Nous avons attendu dans des chambres calmes et calmes devant une infirmière (nous ne pensions pas qu’une simple assistante pouvait travailler avec un médecin, non! Il fallait qu’elle soit infirmière!). L’attente ne serait longue que s’il n’y avait pas de rendez-vous, sinon, au bon moment, pimba! Il est apparu ce chiffre en blanc auquel nous nous attendions avec respect et admiration. Passer cette porte, c’était presque atteindre le ciel, car il n’y avait pas grand-chose pour mettre fin à nos souffrances.

Très différent de ce matin, où des préposés stupéfaits font un dossier de plus, répondent à un autre appel téléphonique, copient un autre nombre d’alliances sans fin; où les enfants sont des êtres bruyants et grognons avec des mères en détresse et fatiguées. Parfois, une grand-mère ou une tante vient aussi, avec un enfant de plus sur ses genoux, et toutes, absolument toutes, essaient de réconforter leurs enfants avec un paquet de collations grasses; après tout, tout le monde pleure parce qu’il veut quitter cet endroit.

Chers garçons, j’ai aussi envie de pleurer, de sortir d’ici le plus tôt possible, mais j’ai appris que cette attente n’est que le début d’un pèlerinage. La rencontre avec celui qui doit nous encourager et résoudre nos maux vous sert de plus en plus superficiellement.

Le « eye to eye » sort et le formulaire imprimé entre. Sortez « comment vous sentez-vous » et entrez « revenez ici avec ces examens ». Il y a des jours et des heures échangés contre cinq minutes très mal digérées et un service qui frise l’insouciance.

Je sens une commercialisation dans l’air où il devrait y avoir du dévouement et de l’affection, je sens que quelque chose ne va pas. Ces enfants au nez qui coule et à la peau rouge sont très intelligents: ils souffrent parce qu’ils ont déjà réalisé qu’ils vivent dans un monde malade, c’est peut-être pour cela qu’ils pleurent tant.

Je pense que les soins médicaux dans ce pays doivent être repensés, ce n’est pas seulement dans le public, que nous savons que c’est une horreur, mais dans toutes les classes et tous les types de poches. Il y a une banalisation de la maladie et un dédain pour les malades qui frise le scandale et me déroute à chaque fois que j’ai besoin d’attendre des heures dans un bureau!

En soulevant cette question, cher lecteur, je reste ici, dans mon coin, dans ce lieu d’horreurs, jusqu’à ce que la porte du médecin s’ouvre et suscite en moi de nouveaux espoirs. Après tout, je veux penser que tous mes efforts n’ont pas été vains. Je vais entrer dans cette petite pièce étouffante là-bas et croire, une fois de plus, que la personne en face de moi est encore capable de comprendre un peu la nature humaine et ses allergies. Bonne chance à nous!