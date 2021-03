Attendu encore pour 2021. Hyundai montre les premières images de Kauai N

Confirmé dans les premiers jours de l’année, Hyundai vient de publier les premières images, sans camouflage, du futur Kauai N, la version la plus puissante et la plus sportive du célèbre crossover sud-coréen. Qui annoncent, déjà, une présence saisissante et une émotion prometteuse.

Prochain élément d’une famille très spéciale, qui compte déjà deux éléments, l’i30 N et l’i20 N, le Hyundai Kauai N sera le premier multisegment sportif de l’offre de la marque sud-coréenne. Positionnement confirmé non seulement par une posture large et basse, mais aussi par plusieurs détails pour renvoyer à l’univers du sport.

Parmi ces éléments, l’accent est mis sur les prises d’air généreuses sur la partie avant, d’où se détache une nouvelle signature lumineuse, garantissant une apparence plus agressive et robuste, et auxquelles s’ajoute l’emblème « N » sur la calandre avant, et , principalement, une grille inférieure inspirée du fuselage aéronautique. Qui s’étend sur le côté de la voiture.

À l’arrière, le Hyundai Kauai N dispose d’un double aileron d’aile, pour un appui amélioré, mais il met également en évidence le design arrière. Là où il n’y a même pas de feu stop triangulaire, déjà traditionnel dans les modèles «N». Mais, aussi et dans le pare-chocs, un grand diffuseur essayant d’augmenter le débit d’air, ainsi que de larges évents d’échappement.

Des protections de couleur carrosserie également présentes, cherchant à rapprocher le Kauai N du sol, en plus des jantes en alliage exclusives et des détails rouges présents dans les jupes latérales.

Pour l’instant sans beaucoup plus d’informations officiellement connues, autre que la promesse d’allier plaisir de conduire avec le confort et la praticité d’un SUV, il a cependant été confirmé que le modèle sera équipé d’un bloc quatre cylindres de 2, 0 litres turbo et boîte de vitesses automatique à double embrayage à huit rapports, offrant des performances élevées. Résultat également d’une puissance déclarée qui pourrait avoisiner les 280 ch.

Pour accentuer cette certitude, un système de modes de conduite avec plusieurs options, en plus d’un Start Control et d’une expérience sonore que la marque promet d’être particulièrement émotionnelle.

