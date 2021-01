Attendez, Spider-Man 3 est-il un film de Noël? La nouvelle photo d’ensemble révèle le cadre des vacances

Spider-Man 3 va être un film de super-héros festif, comme une photo de plateau suggère que la suite à venir se déroulera autour de Noël. Publiée sur Instagram par Atlanta Filming, une image donne un aperçu du Peter Pan Donut & Pastry Shop qui sera présenté dans Spider-Man 3. Certaines des œuvres d’art dessinées sur les fenêtres givrées de l’établissement comprennent une tasse de cacao, un arbre de Noël, une couronne de Noël et la phrase «Joyeux Noël».

Cela ne signifie pas que Peter Parker (Tom Holland) pourra rester et profiter des festivités des Fêtes. Alors que les détails de l’intrigue sont gardés secrets, il a été révélé que Benedict Cumberbatch apparaîtra sous le nom de Docteur Strange dans la suite, susceptible d’introduire le verset d’araignée en direct. Supervillains établis en alternance Homme araignée des réalités apparaîtront également, notamment Jamie Foxx dans Electro et Alfred Molina dans Doctor Octopus. Il reste à voir comment tout cela se déroulera, mais il semble que les achats des Fêtes devront attendre avec des préoccupations beaucoup plus grandes pour Peter.

Spider-Man 3, qui n’est pas encore officiellement intitulé et également appelé Retrouvailles 3, ramènera également Zendaya comme MJ, Jacob Batalon comme Ned et Marisa Tomei comme tante May. Selon certaines rumeurs, d’autres stars de Marvel apparaissent, mais celles-ci n’ont pas encore été officiellement confirmées. Cela inclut Charlie Cox dans le rôle de Daredevil avec des rapports récents selon lesquels il a déjà filmé son apparition dans le film. Tobey Maguire et Kirsten Dunst reviendraient également dans le rôle de Peter Parker et Mary Jane de l’original Homme araignée films, tout comme Andrew Garfield et Emma Stone de L’incroyable homme-araignée.

Le patron de Marvel, Kevin Feige, n’a pas précisé quelles rumeurs étaient correctes et lesquelles étaient erronées, mais il a tease dans une récente interview qu’au moins certains des rapports étaient exacts. « J’ai lu certaines choses. Je ne suis pas sûr d’avoir tout lu », a déclaré Feige à ComicBook.com. «Ce qui est amusant à propos de la spéculation en ligne en ce qui concerne nos affaires, c’est que parfois cela ne pourrait pas être plus faux et parfois c’est terriblement proche, et c’est vrai depuis quelques années. Mais dire lequel est ce qui prendrait tout le temps amusant de tout. «

Après avoir fait ses débuts en tant que personnage de Captain America: guerre civile, Tom Holland a joué dans son premier film solo en 2017 avec la sortie de Spider-Man: retour à la maison. Il est revenu comme Peter Parker dans Spider-Man: loin de chez soi, sorti en 2019. Les deux films ont connu un énorme succès au box-office, et il était naturel qu’un troisième film suive. Atteindre trois films solo mettra la Hollande à égalité avec Maguire, qui a dirigé le sien Homme araignée trilogie, et il y a de fortes chances qu’il soit le premier acteur à faire quatre films.

Jon Watts, le directeur de Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi, retournera directement le troisième versement. Chris McKenna et Erik Sommers ont écrit le scénario. Le film devrait sortir le 17 décembre 2021, ce qui est parfait pour son décor de Noël supposé. L’image tirée du Spider-Man 3 set a été posté par Atlanta Filming sur Instagram.

