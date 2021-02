Atteint! Le rover Perseverance atterrit avec succès sur Mars et commence sa tâche de recherche de vie sur la planète voisine

Tout s’est déroulé comme prévu par la NASA. Le rover La persévérance a atterri avec succès et comme prévu sur Mars. La mission a décollé de la Terre le 30 juillet 2020. Quelques mois plus tard, le rover a finalement atteint la planète rouge et a atterri sans problèmes apparents.





Comme nous avons pu suivre en direct, l’atterrissage a été réussi. Le rover s’est déplié du vaisseau spatial en atteignant l’orbite de Mars et a commencé sa descente. D’une hauteur d’environ 12 kilomètres, il a ouvert son parachute pour descendre doucement dans le cratère de Jezero. Au moment où il a atteint des mètres de la surface activé les propulseurs et … atterri.

Touchdown confirmé. Le #CountdownToMars est terminée, mais la mission ne fait que commencer. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 – NASA (@NASA) 18 février 2021

La persévérance est le cinquième rover que la NASA a envoyé sur Mars Et si la NASA est déjà expérimentée dans ce domaine, les moments d’atterrissage sont toujours cruciaux. Entrer dans l’atmosphère et réussir à placer un rover à des millions de kilomètres n’est pas une tâche facile.

Dès que le rover a atterri sur Mars a envoyé sa première image de la surface martienne. Cette première image est généralement minuscule et aide la NASA à vérifier que le rover est sain et sauf. Dans l’image, brouillée par la poussière martienne au-dessus de la caméra, on peut voir l’ombre du rover à la surface.

La persévérance devient ainsi le troisième mission pour atteindre Mars en février 2021. Une étape historique pour l’humanité, qui a réussi à arriver en moins de dix jours avec une mission des Émirats arabes unis, une de Chine et une des États-Unis. Comme nous l’avons vu, Hope des Émirats arabes unis a été le premier, suivi de Tianwen-1 de Chine et maintenant de Perseverance des États-Unis.

En quête de vie et dans le but de préparer l’arrivée aux humains

Bien que l’atterrissage sur Mars ait été un succès, la vérité est que la mission Persevernace ne fait que commencer. Une fois sur la surface martienne, il est temps de commencer la science. Le rover est équipé d’un total de sept instruments scientifiques à bord qui vous permettront de collecter et de analyser des échantillons de régolithe martien et d’autres facteurs environnementaux.

En plus du rover lui-même, nous avons maintenant un hélicoptère appelé Ingenuity à la surface de Mars. Comme nous l’avons vu, c’est le premier drone / hélicoptère à atteindre la planète rouge et sa mission sera d’explorer d’en haut les zones où le rover lui-même ne peut pas atteindre.

On s’attend à ce que le cratère Jezero, où la persévérance est arrivée, contienne des traces d’eau gelée à l’intérieur et, par conséquent, d’éventuels vestiges de la vie du passé. Une partie de la mission de Perseverance est de scannez cet endroit à la recherche de signes de vie. Mais il y a plus, Perseverance analysera l’environnement martien pour servir de point de départ à de futures missions habitées vers Mars.

L’aspect le plus intéressant de tous est peut-être le plan à long terme de la NASA avec Perseverance. Il ne s’agit en fait que d’un tiers d’une plus grande mission composée de trois voyages sur Mars pour apporter des échantillons de la planète sur Terre. Persévérance recueillera les échantillons, une deuxième mission les retirera de Mars, et une troisième mission d’ici la fin de la décennie les ramènera sur Terre. Personne n’a dit que l’exploration spatiale était facile.

Via | POT