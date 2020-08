Atteindre les “refuseurs de masque”: Offenbach a resserré les mesures corona

Après une augmentation des infections à Offenbach, un premier seuil a été dépassé. La cellule de crise se réunit et adopte des mesures, ciblant ainsi «ceux qui refusent de se masquer».

Après une forte augmentation des cas de Covid 19 à Offenbach, la ville a réagi en revenant à des mesures plus nettes. Le chef du département de la santé, Sabine Groß, a déclaré après une réunion de l’équipe de crise qu’il devrait y avoir plus de contrôles pour atteindre les «refuseurs de masque». Les tests obligatoires pour les rapatriés des zones à risque, qui sont attendus dans tout le pays cette semaine, devraient déjà s’appliquer à Offenbach. Le chef du département Peter Freier a annoncé que les violations des mesures de protection corona devraient être sanctionnées par des amendes qui «nuisent également à votre portefeuille». Dans le même temps, on serait mal avisé de “fermer immédiatement toute la ville”, a-t-il dit.

Offenbach a dépassé le seuil de 35 patients pour 100 000 habitants ce week-end. Le concept d’escalade du pays prévoit de nouvelles restrictions à la vie publique lorsque l’incidence sur 7 jours dépasse 35. L’augmentation du nombre de cas à Offenbach est principalement due au retour des voyageurs de zones à haut risque et à un événement individuel, à savoir un voyage en bus vers une fromagerie néerlandaise.

Interdiction du barbecue et du pique-nique décidée

Lors de la réunion, une interdiction des barbecues et des pique-niques dans les espaces publics a été décidée. Le sport commun n’est autorisé sans contact que pour un maximum de dix personnes ou membres d’un ménage commun et à une distance de 1,5 mètre. Lors d’événements urbains ou culturels dans les zones urbaines, la règle des cinq mètres carrés est retournée.

Le maire Felix Schwenke (SPD) a déclaré que sur les 46 cas de maladie qui avaient amené Offenbach au-dessus du seuil, seuls six n’étaient pas au courant des voies d’infection. Selon les informations, 21 patients au total étaient déjà en quarantaine. Les autorités supposent d’autres maladies, mais soulignent que 410 autres personnes de contact pour les malades sont actuellement en quarantaine. L’équipe de crise de la ville se réunira quotidiennement jusqu’à nouvel ordre, a-t-il déclaré.

Il y a également eu une augmentation des cas de Corona à Wiesbaden après une fête d’été privée avec au moins 100 participants. Les invités concernés avaient déjà été largement identifiés, testés et certains mis en quarantaine, a déclaré lundi la ville de Hesse. Jusqu’à présent, 18 cas positifs ont été signalés, d’autres résultats de tests sont toujours en attente. Selon la ville, le service de santé doit désormais déterminer toutes les personnes de contact des personnes touchées. C’est “extrêmement complexe”, car quelques jours se sont écoulés depuis le festival et certains invités sont partis en vacances.