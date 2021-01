Atteindre le plafond: le combat floppé de Logan Paul avec Floyd Mayweather pourrait démontrer une tolérance finie des fans pour les inadéquations de boxe

Malgré les protestations de Logan Paul, les rumeurs abondent selon lesquelles son incompatibilité avec le grand boxeur Floyd Mayweather est tombée sous le coup d’un manque d’intérêt. Cela pourrait-il annoncer plus de contrôle de la qualité lorsque des combats de nouveauté sont programmés?

Logan Paul est sorti balancé lorsque des rapports ont largement suggéré que sa rencontre avec Floyd Mayweather avait été annulée à trois semaines d’avis en raison du faible taux de participation des fans.

Si vous croyez que le franc-tireur de YouTube – et son affirmation selon laquelle le combat a suscité un vif intérêt et se poursuivra à un moment indéterminé est clairement faisable, étant donné sa capacité avérée à changer de billets – l’événement n’a été retardé qu’en raison des demandes de Mayweather et du besoin de prendre des dispositions « 1 000% de raison ».

D’un autre côté, cela nécessiterait de suspendre un certain degré de suspicion envers un homme qui, avant le deuxième combat proposé d’une carrière de boxe professionnelle qui a jusqu’à présent présenté une défaite contre son compatriote YouTuber KSI, a parlé de sa conviction qu’il battra un hall-of-famer dont la quasi-invincibilité contre même les adversaires les plus accomplis ne nécessite pas de revoir pour quiconque connaît le sport.

Logan Paul et Mayweather ont été reportés. Pas surpris. Je serais moins surpris si le combat n’arrive jamais. – Jalen (@ jalentheman1) 30 janvier 2021

« Manque d’intérêt? Qu’est-ce que c’est que ce f * ck? »a demandé Paul, après avoir rempli les arènes pour le concours KSI, attirant un public de millions de personnes sur la plate-forme où il s’est fait un nom largement nouveau dans le sport. « Il n’y a pas eu de bagarre qui ait fait autant de bruit toute l’année. »

Une autre explication – peut-être encourageante – est qu’il existe une limite au niveau de crédibilité que les fans et les promoteurs sont prêts à tolérer après un débat justifié sur la valeur de telles rencontres incroyablement inégales.

De Mike Tyson et Roy Jones Jr à Eddie Hearn et plus récent champion des poids lourds David Haye, un certain nombre de personnalités de haut niveau ont exprimé une vérité partielle évidente selon laquelle ces combats peuvent être purement amusants et un moyen d’attirer une nouvelle génération qui pourrait aider à faire pousser la boxe.

Les parieurs qui se demandent à quel point ces événements deviennent suffisamment farfelus pour atténuer l’intérêt du public sont dépeints comme des dinosaures, incapables de comprendre pourquoi les jeunes foules veulent voir les personnages charismatiques qu’ils adorent à partir de podcasts et de vidéos participer à de formidables défis contre les grands sportifs.

La disparition potentielle du défi de Paul à Mayweather, cependant, pourrait signaler une réalité qu’il doit y avoir un niveau d’intrigue sportive impliqué dans tout événement présenté comme compétitif.

Le combat de Jake Paul contre la sous-carte de Tyson et Jones l’année dernière a rendu le visionnage si laid que les professionnels ont remis en question la sagesse de mettre sur le ring des combattants sans fondement dans le sport, alors que l’ancienne star de la NBA Nate Robinson a montré toute son inexpérience dans un combat violent. bousculade par le frère de Logan.

Mayweather se souviendra de la nature bizarre de sa victoire sur le petit kickboxer Tenshin Nasukaw au Japon en 2018, un combat qui semblait avoir été annulé à court préavis parce que le boxeur ne savait pas qu’il se tiendrait dans une arène.

Quand cela s’est passé, Mayweather n’a effectué aucun entraînement spécial, s’est moqué de son adversaire dans le ring et a tenu sa main alors que le combattant à domicile pleurait après avoir été accidentellement agrippé à la toile par un adversaire qui ne s’était même pas acclimaté après l’atterrissage.

Les organisateurs qui ont payé 9 millions de dollars à leur attraction vedette – de l’argent de poche par rapport aux 275 millions de dollars qu’il a gagnés pour son affrontement avec Conor McGregor – auraient réalisé que c’était une erreur pendant le combat.

Autant que les puristes et les fans occasionnels aimeraient voir Mayweather montrer ses compétences de sorcier, son bref séjour jokey sur le ring cette nuit-là était une galaxie loin de regarder sans doute le meilleur boxeur de sa génération à son apogée glorieux.

À 43 ans et après des décennies de combats, il semblait immédiatement improbable que Mayweather soit vraiment aussi énervé par Paul qu’il le prétendait sur les réseaux sociaux avant l’annonce de leur événement, et le vétéran pourrait bien maintenant ressentir une perspective similaire à son blitz de Nasukaw. ne vaudrait pas la peine.

Il n’y avait eu presque aucune promotion perceptible pour sa ferraille avec Paul, et l’affirmation rapportée des promoteurs selon laquelle «Covid et tout» avait payé le son de l’événement aussi boiteux que le jeune homme se vante d’être le pair de Mayweather.

Comme certaines des voix préoccupantes pour Robinson l’ont souligné, des lignes de sens doivent être tracées à un moment donné, même si elles sont suffisamment larges pour permettre, par exemple, au combat prévu de Jake Paul avec le concurrent à la retraite de l’UFC Ben Askren d’avoir lieu plus tard cette année. – bien qu’il reste à voir si cette collision de styles se terminera par un spectacle à distance convaincant et sûr.

Chaque fois qu’un combat sans mérite sportif tangible est lancé, les arguments en faveur de nouvelles expositions et de confrontations peu orthodoxes sont érodés, tout comme la validité de la boxe en tant que sport sérieux que les Paul ont dit savoir.

La réponse à l’annonce du report n’a été qu’un murmure. En dehors de la posture promotionnelle implacable que son rééchelonnement pourrait entraîner, il est difficile de plaider en faveur de la résurrection d’une idée ennuyeuse.

