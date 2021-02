Attaques de pirates liées à la pêche destructrice

Les pirates attaquent plus souvent dans les eaux où des techniques illégales et destructrices sont utilisées pour attraper du poisson, selon une nouvelle étude.

Les pratiques de pêche destructrices pratiquées par les flottes industrielles et la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN) peuvent détruire les écosystèmes locaux et réduire les captures des petits pêcheurs. En conséquence, les pêcheurs peuvent se tourner vers la piraterie pour gagner de l’argent et éloigner ces flottes de leurs eaux.

«La perte de revenus signifie qu’ils doivent trouver autre chose à faire», a déclaré le premier auteur de l’étude Raj Desai, professeur de développement international à l’Université de Georgetown à Washington, DC, à 45Secondes.fr. Les pêcheurs ont des compétences qui sont très transférables à la piraterie, comme la façon de naviguer et de faire fonctionner des bateaux, il est donc très simple pour eux de devenir des pirates, a déclaré Desai.

Et bien que la piraterie soit indéniablement mauvaise, elle peut avoir un avantage pour l’écosystème si elle finit par dissuader la pêche illégale et destructrice.

Les pirates modernes attaquent les navires en les embarquant avec des armes et en volant l’équipage et la cargaison, ou en les retenant contre une rançon, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Ces attaques mettent en danger les commerçants et les gens de mer et menacent les routes de navigation, selon le Bureau maritime international de la Chambre de commerce internationale, mais les facteurs spécifiques à l’origine de la piraterie maritime ne sont pas encore pleinement compris.

Pour tester leur hypothèse selon laquelle les pêcheurs pourraient se tourner vers la piraterie en réponse à des flottes industrielles destructrices, les chercheurs ont divisé tout l’océan en cellules, ou espaces, chacun d’une superficie d’environ 111 kilomètres carrés. Ensuite, ils ont comparé plus de 3 200 attaques de pirates menées dans chaque cellule entre 2005 et 2014 avec des pratiques de pêche nuisibles et illégales, tenant compte de divers facteurs, tels que la probabilité que la piraterie se propage d’une zone à une autre. Ils ont décrit leurs découvertes mercredi (24 février) dans le journal PLOS One .

Les chercheurs ont trouvé plus d’attaques dans des cellules où les flottes industrielles détruisaient l’habitat avec des méthodes telles que le chalutage de fond, dans lequel les pêcheurs traînent un grand filet le long du fond de l’océan et utilisent des produits chimiques et des explosifs pour tuer les poissons. De telles pratiques produisent des prises accessoires très élevées – des animaux sans valeur commerciale qui sont tirés le long de la capture prévue, a déclaré Desai.

« Ce sont des méthodes très efficaces pour récolter beaucoup de poissons mais [are] tuant souvent beaucoup d’espèces qui sont ensuite rejetées, et [that] peuvent avoir des effets assez néfastes sur la santé et la durabilité des stocks de poissons « , a déclaré Desai. Les économies de la pêche à petite échelle, principalement au service de la consommation locale, reposent sur des stocks de poissons sains et se trouvent souvent dans des zones reculées au large des côtes des pays en développement avec peu d’alternatives La piraterie peut fournir aux pêcheurs un revenu plus élevé et plus stable à mesure que les stocks de poissons diminuent.

C’est pourquoi il est important de s’attaquer à la source du problème et de contrôler le piratage, a déclaré Desai. « Les efforts mondiaux de lutte contre la piraterie se sont excessivement concentrés sur les efforts d’interdiction et d’application de la loi et ont accordé proportionnellement moins d’attention à la source du problème, à savoir la perte de moyens de subsistance et la vulnérabilité des pêcheries artisanales dans les pays en développement », a déclaré Desai .

D’autres facteurs sont également en jeu; par exemple, la piraterie est plus fréquente dans les eaux au large des côtes de pays instables aux gouvernements fragiles.

<< Il s'agit d'une étude très intéressante qui suggère que la pêche destructrice et illégale peut accroître la piraterie maritime grâce à deux mécanismes: l'un dans lequel ceux qui sont touchés par les pertes de revenus attendues du fait de la pêche illégale se tournent vers la piraterie, [and] un deuxième prévoyant que se tourner vers la piraterie pourrait aider à dissuader une telle pêche illégale », a déclaré Ursula Daxecker, professeure agrégée au Département de science politique de l'Université d'Amsterdam aux Pays-Bas, dans un courrier électronique.

« Bien que l’étude ne puisse pas tester directement ces mécanismes, et présente des corrélations plutôt que des preuves causales liant la pêche INN et la piraterie, documenter systématiquement comment différentes formes de criminalité se produisent dans les mêmes endroits est une contribution précieuse », a déclaré Daxecker.

