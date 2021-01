« Attaque sur Titan »: Eren Jaeger contre Titan Warhammer

Avec la guerre contre Paradis Island déclarée par Willy Tybur, Eren Jaeger a procédé à la transformation en Titan attaquez-le et dévorez-le vivant, après que de nombreux événements sanglants ont éclaté comme des dominos qui tombent et ici nous vous raconterons les principaux événements. (Attention, Spoilers pour le chapitre 6 de la saison 4 de «Attack On Titan).

Le chapitre commence par Willy Tybur établissant une conversation avec le général Magath de Marley, où les deux connaissent la destination de ladite déclaration, ils savaient qu’ils allaient être attaqués et utilisaient les hauts dirigeants et l’armée comme appât, reprenant l’épisode précédent Eren Jaeger est considéré comme « Le vrai démon du paradis » et se lance pour détruire le haut commandement de l’armée de Marley.

Après cela, la sœur de Willy Tybur, le véritable porteur de la Titan de Warhammer commence à se transformer pour achever Eren, dans lequel il ne perd pas de temps et interrompt sa transformation en essayant de la séparer du cou pour gagner la bataille, cependant dit Titan of War se lève à travers Eren révélant que son armure est beaucoup plus puissante que la sienne.

Eren est acculé par Warhammer, avant de prendre le coup final, Mikasa Ackerman et l’équipe de reconnaissance sortent de l’ombre et la vraie guerre commence, finissant toute l’armée de Marley à la pointe des balles sur les toits et enfonçant des lances de tonnerre dans le cou de Warhammer, après quoi il se lève comme si de rien n’était et ils se rendent compte que ledit Titan est contrôlé à distance, le porteur étant enterré sous le sol.

Eren se tourne vers se transformer en Titan et déconnecter Warhammer de son porteur, étant agressé par le Titan Jaw, malheureusement pour lui, l’épisode se termine avec toute l’équipe de reconnaissance aux côtés de Levi Ackerman s’en prendre à lui.

Attendons avec impatience le prochain chapitre de « L’attaque des Titans » et voir à quoi ça sert Eren Jaeger dans sa quête pour saisir le Titan Warhammer.