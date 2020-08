Attaque précédemment déjouée?: Israël attaque des cibles dans le sud de la Syrie

Les hauteurs du Golan sont une question controversée entre Israël et la Syrie depuis de nombreuses années. Le plateau rocheux stratégiquement important a été conquis par Israël en 1967 et annexé en 1981. Sur le plan international, cependant, il est considéré comme le territoire de la Syrie. Maintenant, Israël dit qu’il empêche une attaque – et répond.

L’armée israélienne affirme qu’elle a tiré sur des cibles dans le sud de la Syrie avec des avions de combat et des hélicoptères. L’armée (Forces de défense israéliennes – Tsahal) a déclaré que, entre autres, les postes d’observation ainsi que les systèmes de commandement et de contrôle des bases de l’armée syrienne ont été attaqués. C’était une réaction à l’attentat à la bombe déjoué contre la frontière syrienne sur les hauteurs du Golan. “L’IDF tient le gouvernement syrien responsable de toutes les activités sur le sol syrien”, a-t-il déclaré.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, l’attaque contre des positions militaires dans la région de Tel al-Ahmar dans la province de Kuneitra a été menée. Les missiles lancés par des hélicoptères israéliens n’ont causé que des dégâts matériels, selon le reportage de la télévision syrienne. L’armée syrienne a répondu aux attaques depuis le sol.

Les observateurs des droits humains de Chews ont également attaqué des positions pro-iraniennes à Abu Kamal, près de la frontière syrienne avec l’Irak.

Attaque déjouée sur les hauteurs du Golan?

L’armée israélienne avait précédemment déclaré qu’elle avait empêché un groupe de quatre de placer des explosifs sur un poste vacant des FDI près de la barrière de sécurité sur le plateau du Golan. Les quatre hommes ont ensuite été abattus. Un officier des FDI a déclaré à l’agence de presse allemande que l’armée pensait que tous les membres du groupe avaient été tués. On ne sait toujours pas à quelle organisation ils appartenaient.

Les tensions aux frontières avec le Liban et la Syrie se sont récemment intensifiées sur les hauteurs du Golan, au nord du pays. L’armée israélienne y a augmenté ses troupes. Une chaîne de télévision libanaise du Hezbollah avait précédemment blâmé Israël pour la mort d’un haut membre d’une milice chiite lors d’une attaque en Syrie. Il y avait des craintes de représailles.

Les hauteurs du Golan sont un plateau rocheux d’une importance stratégique, d’environ 60 kilomètres de long et 25 kilomètres de large. Il a été conquis par Israël en 1967 et annexé en 1981. Cela n’a pas été reconnu internationalement. Selon le droit international, les zones sont considérées comme des territoires occupés par la Syrie.