Attaque des téléphones portables ultra-chers : les prix n’ont pas culminé et Apple va relever son record

Tout semble indiquer qu’il y aura un ‘iPhone Ultra’ parmi la prochaine génération d’Apple, mais il semble aussi qu’il sera ultra-cher et haussera encore la barre pour des prix qui n’ont pas de plafond.

Si l’iPhone 14 vous semble cher, attendez de voir la prochaine génération d’Apple.

Nous avons déjà commenté il y a quelques mois que les téléphones portables coûteux n’avaient jamais été aussi chers, et la vérité est qu’il semble que la tendance à la hausse ne changera pas au moins dans les mois à venirétant donné que le marché mondial continuera de souffrir d’une hausse de l’inflation sans solutions aux tensions géopolitiques et autres problèmes d’approvisionnement en vue.

En fait, c’est que selon le populaire Mark Gurman de Bloomberg, peu importe que l’industrie vive son pire moment depuis 10 ans ou que les ventes ont considérablement chutépuisqu’Apple est le seul à pouvoir résister à l’épreuve et, par conséquent, il sera aussi le premier à oser augmenter significativement les prix pour maintenir leurs marges d’affaires et de profit.

Et ils le peuvent, bien sûr, parce que sa légion de fans suivra derrière et parce que les iPhones ne sont pas que des smartphones, ou du moins ce sont des téléphones avec une aura particulière, même s’ils pourront surtout faire monter les prix car Apple pense que les gens sont prêts à payer plus pour l’appareil qu’ils utilisent le plus au quotidien.

Tim Cook reconnaît à ses investisseurs qu’ils vont augmenter les prix avec l’iPhone 15, et confirme également qu’ils le feront car il pense que ses utilisateurs sont prêts à payer plus pour un iPhone.

Pour la première fois, Apple parle de téléphones portables Ultra

Être le 10 mars prochain quand Apple tient son assemblée annuelle avec les actionnaires, au cours de laquelle Tim Cook et son équipe, avec la réalisatrice Kate Adams à la barre, présentera les prochains mouvements et stratégies de l’entreprise pour s’attirer les faveurs du marché et adopter des décisions de haut niveau chez Apple.

En tout cas, Certaines des lignes directrices ont déjà transcendédonc le susmentionné Mark Gurman nous a dit dans les mots de Tim Cook lui-même qu’Apple pense que les derniers Galaxy S23 sont ennuyeux, et que sa légion de fanboys serait disposé à payer plus pour le meilleur iPhone, des modèles encore plus luxueux ils seraient sur la rampe de lancement.

C’est la première fois que Apple parle d’un iPhone Ultra ouvertement, après nous avoir présenté l’Apple Watch Ultra comme son portable plus avancé et donc extrêmement coûteuxquelque chose qui nous fait réfléchir un iPhone 15 Ultra du plus haut niveau de matériaux et de matérielce qui augmente également son prix de manière stratosphérique.

Tim Cook affirme que la hausse du prix de vente moyen des iPhones est durableet que rien ne se passe pour continuer à augmenter ces coûts qui, depuis 2017, lorsqu’un iPhone X de premier ordre coûtait 1 150 dollars, sont passés à plus de 1 600 dollars que coûte un iPhone 14 Pro Max du haut de gamme.

Je pense que les gens sont prêts à faire beaucoup d’efforts pour faire de leur mieux dans cette catégorie. L’iPhone est devenu une partie intégrante de la vie des gens. Les consommateurs utilisent désormais l’appareil pour effectuer des paiements, contrôler les appareils électroménagers intelligents, gérer leur santé et stocker leurs coordonnées bancaires. Tim Cook

Le problème est essentiellement justifier cette augmentation de prixet Cook le défend non seulement avec des designs, des matériaux ou des options plus exclusifs, mais aussi avec de nouvelles fonctions dont rien n’a été dit.

Évidemment, un iPhone pliable avec nom de famille Ultra serait imaginablemais nous ne pensons pas qu’Apple soit encore dans ce jeu, donc les experts parlent de nouveaux niveaux de produit avec une gamme de matériaux, de processeurs et de caméras plus performantes y compris les objectifs haut de gamme et même périscopes qui jusqu’à présent n’avait pas été utilisé dans l’iPhone.

Nous verrons Comment Apple l’aborde-t-il ?surtout maintenant que Jony Ive n’est plus là pour diriger l’équipe de design industriel, mais ce qui est clair pour nous, c’est que Apple envisage de relever la barre des prix et cela impliquera de justifier aux utilisateurs pourquoi ils devraient mettre à jour avec de nouvelles options et un nouveau concept primequoi que ce soit…

Et vous, que pensez-vous qu’Apple nous prépare ?

