Attaque des ninjas dans la bande-annonce de Boss Baby 2

Ce matin apporte la première bande-annonce de The Boss Baby: Entreprise familiale, montrant la nouvelle histoire, un méchant ignoble et même des Baby Ninjas…

Le Boss Baby n’aurait pas dû fonctionner. Et pourtant, le film a réussi à être hilarant et touchant à parts égales. En tant que père qui a dû le regarder un nombre ridicule de fois avec mon plus jeune, j’ai en fait été intéressé de voir comment la suite se déroulerait. Aujourd’hui nous donne notre premier regard, et je suis d’accord:

J’adore l’idée de voir les frères adultes, en reprenant certains des fils du film précédent. Bien qu’il semble un peu étrange de trouver un moyen de les réduire à nouveau, l’humour et les éléments de l’histoire semblent suffisamment intéressants pour me préparer à celui-ci.

Dans la suite de la comédie à succès nominée aux Oscars de DreamWorks Animation, les frères Templeton – Tim (James Marsden, franchise X-Men) et son petit frère Boss Baby Ted (Alec Baldwin) – sont devenus adultes et se sont éloignés les uns des autres. Tim est maintenant un père marié au foyer. Ted est un PDG de hedge funds. Mais un nouveau bébé patron avec une approche avant-gardiste et une attitude positive est sur le point de les réunir à nouveau… et d’inspirer une nouvelle entreprise familiale.

Tim et sa femme, Carol (Eva Longoria), le soutien de famille de la famille, vivent en banlieue avec leur fille super intelligente de 7 ans, Tabitha (Ariana Greenblatt, Avengers: Infinity War), et l’adorable nouveau bébé Tina (Amy Sedaris, BoJack Horseman de Netflix). Tabitha, qui est au sommet de sa classe au prestigieux Acorn Center for Advanced Childhood, idolâtre son oncle Ted et veut devenir comme lui, mais Tim, toujours en contact avec son imagination juvénile hyperactive, s’inquiète du fait qu’elle travaille trop dur et manque quelque chose sur une enfance normale.

Lorsque bébé Tina révèle qu’elle est – ta-da! – un agent top secret de BabyCorp en mission pour découvrir les sombres secrets de l’école de Tabitha et de son mystérieux fondateur, le Dr Edwin Armstrong (Jeff Goldblum), il réunira les frères Templeton en des manières inattendues, amenez-les à réévaluer le sens de la famille et à découvrir ce qui compte vraiment.