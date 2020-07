Attaque contre un transporteur d’argent: plusieurs blessés lors d’un raid à Neukölln

Des inconnus pulvérisent du gaz irritant lors d’un vol dans une succursale bancaire du quartier de Neukölln à Berlin – plusieurs personnes sont blessées. Les voleurs visaient un transporteur d’argent, mais un membre de la société de transport les a fui.

Ils s’enfuient en voiture, mais sans proie: quatre hommes ont attaqué une succursale de la Postbank dans un grand magasin de Berlin-Neukölln. Auparavant, ils avaient tenté d’arracher de l’argent à un membre d’une équipe de transporteurs d’argent, a déclaré le porte-parole de la police, Thilo Cablitz. Selon lui, les voleurs utilisent également des gaz irritants.

Selon la police, un guichet automatique était sur le point d’être rempli dans l’agence bancaire. Cependant, l’employé de la société de transport d’argent a résisté aux voleurs, de sorte qu’ils se sont finalement retirés. Selon la police, douze blessés ont été soignés après l’attaque. Selon les pompiers, quatre d’entre eux sont venus à l’hôpital pour des soins ambulatoires. Les blessés seraient des clients de banques. La police et les pompiers ont reçu l’appel d’urgence à 13h30.

Le grand magasin traditionnel de la Hermannplatz était bouclé d’un ruban rouge et blanc. Plus d’une douzaine de voitures de police se sont rassemblées, des policiers avec des gilets pare-balles se sont postés et des forces spéciales ont fouillé le bâtiment. Au début, il y avait des informations contradictoires des témoins. Certains voulaient voir les voleurs s’enfuir vers le grand magasin à plusieurs étages, d’autres ont dit qu’ils avaient couru dehors. La police n’a pas initialement assumé un danger aigu. La phrase standard est venue de Cablitz: «Nous enquêtons dans toutes les directions».

Les voleurs et la voiture de fuite – une Audi sombre – ont été recherchés dans la soirée. “Nous avons des descriptions des auteurs”, a déclaré le porte-parole de la police. Pendant ce temps, les enquêteurs ont découvert que la plaque d’immatriculation et le véhicule ne correspondent pas. Derrière les barrières se tenaient les spectateurs. La circulation s’est embouteillée à Berlin en cette chaude après-midi. Mais personne n’a rien vu dans les magasins en face de l’entrée. «C’était étonnamment calme», a déclaré un employé du kiosque. Ils ne l’ont remarqué que lorsque la police est arrivée.