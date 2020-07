Attaque contre un transporteur d’argent: plusieurs blessés lors d’un raid à Neukölln

Des inconnus pulvérisent du gaz irritant lors d’un vol dans une succursale bancaire du quartier de Neukölln à Berlin – plusieurs personnes sont blessées. Après coup, de nombreuses questions restent sans réponse.

Ils ont probablement fui avec une voiture. Avec ou sans proie? Vendredi après-midi, quatre hommes ont attaqué une succursale bancaire du grand magasin de la Hermannplatz à Berlin-Neukölln, a déclaré sur place le porte-parole de la police, Thilo Cablitz. Les auteurs sont entrés dans la succursale et ont pulvérisé du gaz irritant. Le service d’incendie a traité onze blessés. Quatre d’entre eux viennent à l’hôpital pour un traitement ambulatoire. Les blessés seraient des clients de banques. La situation est quelque peu déroutante au début. On ne sait toujours pas si les hommes ont capturé de l’argent. L’appel d’urgence à la police et aux pompiers arrive à 13h30.

Le grand magasin traditionnel est entouré d’un ruban rouge et blanc. Plus d’une douzaine de voitures de police arrivent. Les fonctionnaires avec des gilets pare-balles se positionnent. Des spécialistes fouillent le bâtiment. Il y avait des informations contradictoires de la part des témoins. Certains affirment avoir vu des voleurs s’enfuir vers le grand magasin à plusieurs étages, d’autres disent à l’extérieur. La police n’assume pas un danger aigu.

Premièrement, on suppose qu’un transporteur d’argent a été volé. “Selon les connaissances actuelles, n’était pas sur place”, explique le porte-parole de la police. Il ne commente pas non plus la question de savoir si des criminels appartenant à des familles nombreuses bien connues sont soupçonnés d’en être les auteurs. “Nous enquêtons dans toutes les directions.” Les voleurs et la voiture de fuite sont fouillés. «Nous avons des descriptions des auteurs», dit Cablitz. La police a également découvert que la plaque d’immatriculation et le véhicule ne correspondent pas. Derrière les barrières se trouvent des spectateurs. Embouteillages à Berlin en cette chaude après-midi. Mais personne n’a rien vu dans les magasins en face de l’entrée. «C’était étonnamment calme», dit un employé du kiosque. Ils ne l’ont remarqué que lorsque la police est arrivée.

Beaucoup d’employés des grands magasins sont assis à côté et mangent de la crème glacée, et ils n’ont rien remarqué non plus. “Nous savons seulement que nous avons été dégagés.”