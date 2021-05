Attaque contre l’Apple Watch: Google, Samsung et Fitbit s’associent ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

L’Apple Watch a largement devancé ses concurrents pendant des années et est le numéro un incontesté du marché. Une décision intelligente de Google et de Samsung pourrait au moins remettre en question un peu la suprématie d’Apple à l’avenir.

Dans le cadre de Google I / O 2021, les deux poids lourds de la technologie ont annoncé qu’ils fusionneraient leurs systèmes d’exploitation pour les smartwatches. Wear OS et Tizen deviendront une plate-forme commune qui a été appelée jusqu’à présent « Wear », mais qui aura finalement un nom différent.

Les montres intelligentes qui en sont équipées devraient au moins pousser un peu l’Apple Watch sur la peau. Parce que les logiciels de qualité inférieure ont jusqu’à présent été l’une des principales raisons pour lesquelles aucune montre ne peut sérieusement mettre en danger le chien de Californie. Google promet, entre autres, des applications à démarrage plus rapide et une durée de vie de la batterie plus longue. De plus, les utilisateurs devraient pouvoir choisir parmi plus d’appareils, d’applications et de cadrans de montre à l’avenir.

Android comme modèle

Les fabricants de montres intelligentes pourront concevoir eux-mêmes l’interface utilisateur à l’avenir, tandis que Wear OS fonctionnera virtuellement sous celle-ci. En gros, une solution similaire nous attend comme avec les smartphones Android. Leurs fabricants équipent généralement également leurs appareils de leur propre interface utilisateur: Xiaomi utilise MIUI, Samsung One UI et Huawei EMUI.

Spotify and Co. peut être utilisé hors ligne

Comme le rapporte Wired, le mélange de Tizen et Wear OS devrait également permettre davantage de fonctionnalités hors ligne. Une application affectée est Google Maps, qui peut être utilisée à l’avenir sans téléphone mobile. Pour beaucoup, au moins aussi intéressant: Spotify devrait proposer des téléchargements hors ligne. Wear smartwatches pourra donc lire vos playlists même sans connexion cellulaire ou WiFi. Ce serait un gros avantage par rapport à l’Apple Watch, où cela n’est pas possible – à moins que vous n’utilisiez Apple Music au lieu de Spotify. De plus, certaines des fonctionnalités Fitbit les plus populaires trouveront leur place dans Wear.

Première dans la Galaxy Watch 4

Samsung a également confirmé que la prochaine Galaxy Watch sera équipée du nouveau système d’exploitation. Cela devrait être la Galaxy Watch 4 ou la Galaxy Watch Active 4. Cela pourrait commencer avec deux appareils prometteurs. Après tout, les modèles précédents respectifs font partie des meilleures montres intelligentes pour les utilisateurs d’Android.

Comme on le sait, l’accès à une Apple Watch leur est refusé, car les montres du fabricant californien nécessitent un iPhone. Il n’y aura plus de nouvelles smartwatches Samsung qui exécutent uniquement Tizen. Les propriétaires de modèles Tizen déjà apparus devraient toujours recevoir des mises à jour pour la période promise.

Fitbit, qui fait désormais partie de Google, a également annoncé des dispositifs portables avec le nouveau système d’exploitation. Apparemment, cependant, il n’est utilisé que dans les appareils les plus chers de la marque au début. Il reste à voir si les smartwatches promises mettront réellement en danger l’Apple Watch. Mais: au moins, ce n’est plus inimaginable – ce qui signifie beaucoup de progrès, en particulier pour Google.









