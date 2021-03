Attack the Block 2 Le travail a commencé entre John Boyega et le réalisateur Joe Cornish

Le réalisateur Joe Cornish a confirmé que lui et Guerres des étoiles La star John Boyega travaille maintenant activement sur une suite de leur succès culte de 2011 Attaquer le bloc. Bien que le projet en soit encore aux étapes très gourmandes, il semble certainement que Cornish et Boyega sont déterminés à voir Attaquez le bloc 2 prennent vie à l’écran.

«Nous y travaillons en ce moment. John Boyega était chez moi il y a quelques semaines et nous nous sommes assis dans le jardin – socialement éloignés – à parler d’idées d’histoire jusqu’à ce qu’il fasse si sombre que nous ne pouvions pas nous voir. Alors, oui, nous travaillons là-dessus. «

Ce n’est pas la première fois que Joe Cornish a taquiné un suivi tant attendu, révélant l’année dernière que lui et Boyega avaient discuté d’idées potentielles. «Nous avons des idées», dit-il. « J’ai rencontré John il y a quelques mois pour en parler. Nous avons toujours eu des idées après la première. Mais évidemment, nous avons tous les deux été occupés à faire des choses différentes. » Le fait que les deux ont continué à se réunir pour élaborer un plan pour Attaquez le bloc 2 C’est certainement de bon augure, le nom de John Boyega détenant désormais beaucoup plus de capital qu’en 2011.

Bien que ces idées restent un secret bien gardé, Cornish a déclaré dans le passé qu’il avait l’intention de parler de la façon dont les choses ont changé depuis 2011 en disant: « D’une certaine manière, plus vous le laissez longtemps, plus c’est intéressant. C’est donc tout ce que je ». Je vais dire. «

Écrit et réalisé par Joe Cornish, Attaquer le bloc se concentre sur un gang de rue d’adolescents qui doit se défendre contre les envahisseurs extraterrestres prédateurs dans un domaine municipal du sud de Londres le soir de Guy Fawkes. Forcés de défendre leur territoire contre cette invasion soudaine de créatures extraterrestres sauvages, ils doivent se mobiliser et se battre pour réussir leur mission et empêcher les créatures d’anéantir l’humanité. Boyega présente le film dans le rôle de Moses, un escroc de bas niveau et un chef de gang adolescent qui recherche le respect dans le quartier, avec Docteur Who’s Jodie Whittaker dans le rôle de Samantha Adams, infirmière stagiaire et nouvelle résidente de Wyndham Tower. Alex Esmail, Franz Drameh, Leeon Jones, Simon Howard dans le rôle de Biggz et Nick Frost dans le rôle de Ron composent le casting de soutien.

Bien que Attaquer le bloc Sous-performé financièrement, il a été très apprécié par la critique et a depuis gagné un public beaucoup plus large et un culte grâce à son approche unique de l’histoire de l’invasion extraterrestre et de sa nature insulaire qui combine habilement les frayeurs, les rires et les commentaires sociaux.

Cornish a également discuté de l’héritage de la comédie de science-fiction, révélant qu’à l’époque, il n’avait aucune idée de la réaction du public. « Nous ne l’avions pas vraiment montré à un large public, encore moins à un public américain et international », a déclaré Cornish. « Donc, pour moi, c’était une photo dans le noir. Je me souviens n’avoir aucune idée de la façon dont les gens réagiraient. Quand je l’ai montré aux acteurs, ils ont juste ri parce qu’ils étaient tellement chatouillés en se voyant à l’écran, faisant semblant être ces personnages. Ils ont juste passé tout le film à rire et j’étais comme, ce n’est pas comme ça que vous êtes censé réagir! Donc, c’était un peu bizarre. Je n’avais aucune idée de ce que la réponse allait être [at SXSW]. Aucune idée du tout. «

Attaquer le bloc est maintenant un exemple très apprécié du genre, et sans aucun doute le public aimerait se retrouver avec Moses et son équipe. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

