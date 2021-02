« Attack On Titan » x « Dragon Ball »: Vegeta contre Eren Jaeger

Une animation virale croisée de « Dragon Ball » et « L’attaque des Titans » visages Végéta contre Eren jaeger. La franchise « Dragon Ball » a fait face Goku Oui Végéta contre certains des ennemis les plus puissants de tout un multivers, et même ils ont combattu des géants à leur époque.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les détails de « Zelda: Breath of the Wild 2 » ont été divulgués

C’est un cas très différent pour Eren dans la franchise « L’attaque des Titans », qui a été contraint de se battre dont il ne voulait pas faire partie. Mais Grâce à sa ténacité et un peu de chance, Eren a trouvé les outils pour combattre un monde entier. qui le pointe maintenant vers lui.

Une animation virale de l’artiste Tom Barkel (qui a travaillé comme animateur pour des séries comme Rise of the TMNT) il a imaginé cela avec une version de Vegeta et Eren. Il s’avère que leur combat serait très ordonné à coup sûr.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Demon Slayer » prévoit qu’il aura des informations sur l’anime

Si les deux franchises se sont heurtées, il est difficile d’imaginer un personnage de « Attack On Titan » pourrait coïncider avec Vegeta dans « Dragon Ball ». Même s’il était le Vegeta de la série Saiyan arc, il serait toujours beaucoup plus fort qu’Eren ou l’un des autres combattants de Titan avec qui il pourrait faire face.

Eren se battrait juste par pure ténacité, mais Vegeta’s Ki et la capacité de voler rapidement accablerait le combattant militaire le plus fort Paradis.