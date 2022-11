Attack on Titan: The Final Season Part 3 montre un nouvel art basé sur le manga

Une nouvelle image d’art de »L’Attaque des Titans : La dernière saison – Partie 3 » lors d’un événement spécial célébrant la prochaine saison de l’anime. Avec un panneau basé sur le manga original, vous pouvez voir les personnages principaux comme Mikasa Ackerman et Armin Arlert affronter Final Titan d’Eren Jaeger, une scène qui fait directement référence au manga.

Pour le moment, la date de première de la nouvelle saison n’a pas été confirmée, mais »Attack on Titan: The Final Season – Part 3 » devrait être diffusé en 2023. Bien que Wit Studio ait adapté les premiers chapitres de »Attack on Titan », le studio MAPPA s’est chargé des derniers chapitres, annonçant le troisième volet après avoir sorti le second.

Basé sur le manga créé par Hajime Isayama, »Attack on Titan » se déroule dans un monde post-apocalyptique où l’humanité s’abrite et se cache de monstres humanoïdes géants dans des villes fortifiées. L’histoire suit Eren, un jeune homme qui veut exterminer tous les Titans après que sa maison ait été détruite et que sa mère ait été dévorée par l’un d’eux.

Bien qu’il soit initialement présenté comme un héros dans les premières saisons de l’anime, il est révélé plus tard qu’Eren est en fait l’un des ennemis les plus dangereux de l’humanité, une intrigue qui a été explorée au cours de ces dernières saisons de l’anime.

»Attack on Titan: The Final Season Part 1 » et Part 2 ont été un grand succès. La partie 1 a notamment remporté l’anime de l’année, le meilleur antagoniste et la meilleure séquence d’ouverture lors de la 6e remise des prix annuels. Crunchyroll Anime Awards and Part 2 a été nommé l’émission la plus attendue de 2021.

Bien que » Attack on Titan » ait ravi ses fans pour sa nouvelle saison, l’anime a encore des choses à montrer. Une collaboration avec la série classique pour enfants » Doraemon » a récemment été confirmée, avec un court épisode intitulé » Relative Titan », qui aura l’histoire de l’anime comme thème principal.

»Attack on Titan: The Final Season – Part 3 » sortira en 2023.