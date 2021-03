Attack On Titan Saison 4: Voici le début et la fin, nous y réfléchissons!

Attack on Titan Season 4, la dernière saison de l’arrangement d’anime, est bien en cours. Voici le début et la fin on y pense!

Ajusté du manga du même nom par Hajime Isayama, Attack on Titan est un arrangement de base pour les fans d’anime du monde entier depuis ses débuts en 2013. Avec une finition exquise de la saison 3, section 2 finale, Attack on Titan s’est préparé pour une quatrième saison vraiment étonnante avant la nouvelle année.

Attack on Titan La saison 4 sera les deux derniers groupes de scènes pour l’établissement d’anime remarquable. C’était normal compte tenu de l’avancement de la série avec le scénario du manga, mais cela reste un peu décevant, pas différent de toute façon. Heureusement, il reste encore beaucoup à gérer pour Eren et leurs compagnons.

La finale de la saison 3 a découvert que l’humanité gérait la vérité sur ce qui se passait vraiment dans la cave cyclonique de Grisha. Actuellement, le Survey Corps a quitté les limites de Wall Maria et est sur le point de découvrir les secrets de Paradis Island. Voici tout ce que nous attendons de la dernière période d’Attack on Titan car elle est diffusée.

La dernière période d’Attack on Titan est en transit avec autorité. Vous pouvez diffuser de nouvelles scènes sous-titrées semaine après semaine le dimanche sur Crunchy Roll, Fumigation et Hula en simulcasts le jour même. La saison 4, épisode 14, «Viciousness», devrait être livrée le dimanche 22 mars 2020.

Scène 1: «L’autre côté de la mer»

«Alors que Marley combat l’Alliance du Moyen-Orient pour mettre fin à une guerre de quatre ans, un rassemblement de candidats guerriers sur les bords saignants prétend être le remplacement du Titan blindé.»

Scène 2: «Train de 12 h 00»

«Malgré le fait même que le conflit soit terminé, les Edina Warriors et Marley Metal comprennent qu’ils n’ont pas d’avenir, sauf s’ils terminent le travail de reprise du Titan fondateur.»

Scène 3: «La porte de l’espoir»

«Reiner se soucie de son passé, se souvenant de ce qui l’a poussé à se montrer en guerrier et à continuer à avancer quand toute attente a été perdue.

Scène 4: « En commençant par une main puis par la suivante »

«Une visite inattendue de la famille Tibur excite l’armée Marley. En attendant, Falco glisse des lettres pour un compagnon et aide deux vieux amis à rejoindre.

Scène 5: «Affirmation de guerre»

«Alors que Willy Tybur découvre la réalité lors d’un discours époustouflant sur la planète, les pressions montent derrière la scène alors qu’Eren et Reiner se rencontrent.

Scène 6: «Le Titan du marteau de guerre»

«La frénésie d’Eren est déjouée par le War Hammer Titan dont la constance le laisse perplexe. Avec l’armée de Marley rejoignant la bataille, il sera incapable de s’acquitter de sa tâche tout seul.

Scène 7: «Attaque»

«Les pouvoirs de Paradis commencent leur attaque, mais les guerriers persévèrent. Alors que Marley se rassemble autour d’eux, Eren se bat pour briser les gardes du Marteau de guerre.

Scène 8: «La balle du tueur professionnel»

«Sans aucun Titans pour compromettre leur rupture, les Scouts se replient sur le porte-avions. Résolue à leur faire payer pour avoir piétiné partout chez elle, Gabi poursuit avec une arme à proximité.

Scène 9: «Volontaires intrépides»

«Alors que Paradis gère les conséquences de l’attaque de Liberio, Armin repense au passé pour rencontrer les guerriers volontaires qui ont remodelé leur réalité.

Scène 10: «Un argument solide»

«Deux ans auparavant, Paradis avait invité son premier invité, étonné, à en trouver un parmi les leurs. Acquérir leur aide sera d’être basique dans un but en trois sections pour sécuriser Paradis.

Scène 11: «Faux»

«Attrapés sur l’île la plus périlleuse du monde, Falco et Gabi perdureront efficacement. Ailleurs, le public demande des réponses, quand il se familiarise avec le héros de Paradis, a été confiné.

Scène 12: «Aides»

«Alors que Hange et Pyxis rassemblent les objectifs réels de Zeke, la pression s’exerce à l’extérieur du siège, où Armin et Mikasa se disputent le consentement pour parler avec Eren.»

Scène 13: «Progéniture de la forêt»

«Gabi et Falco recherchent une Marley qui est étonnée de voir des candidats Warrior. La réalité de ce qui s’est passé à Ragako peut révéler un aperçu des mystérieux plans de Zeke.

