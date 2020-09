Attack on Titan Saison 4: Connaître la distribution, l’intrigue, la date de sortie et toutes les mises à jour jusqu’à présent !!!

La saison 4 d’Attack Titan est-elle en cours? Oui, cela se passe définitivement et, surtout, cela indiquera la fin de la série. Ici, dans ce guide, nous tenterons de vous améliorer avec autant d’informations les plus récentes que possible sur la saison tant attendue.

Les passionnés d’anime sont déçus car Attack Titan se terminera avec la saison 4. D’autre part, le plus important est que la dernière saison verra quelques nouveaux personnages et se terminera de manière attrayante. Pour le dire différemment, la quatrième saison dira au revoir d’une manière excitante (s).

Le nombre d’épisodes pour Attack Titan Season 4 ne peut pas être prédit facilement car les saisons précédentes avaient un nombre d’épisodes divers. L’anime Attack Titan a de nombreux chapitres de manga à adapter. Par conséquent, les fans de manga se demandent comment la série conclura tout le reste de la saison 4 imminente. Cela signifie-t-il que la saison 4 aura plus d’épisodes?

Attaque sur Titan Saison 4 Intrigue

Cependant, Attack Titan Season 4 mettra fin à Mikasa Ackerman, Eren Jaeger et Armin Arlert. La saison précédente, nous avions vu l’exploration de la cave légendaire d’Eren en dévoilant le fait du monde concernant les Titans et l’histoire non identifiée. La dernière saison de la série manga explorera encore plus profondément l’histoire et les forces des Titans. L’intrigue est très susceptible de sauter encore quelques temps après les événements de la saison 3.

Attaque sur Titan Saison 4 casting

La saison finale d’Attack Titan inclura des acteurs tels que Yui Ishikawa comme Mikasa Ackerman, Daisuke Ono comme Erwin Smith, Yuki Kaji comme Eren Yeager, Yuu Kobayashi comme Sasha Blouse, Hiroshi Kamiya comme Levi, Marina Perino comme Armin Arlert, Manami Numakura comme Cart Titan, Kazuhiro Yamaji comme Ackerman Kenny, Ryota Osaka comme Marco Bott, Rintarou Nishi comme Mobil Berner, Yoshimasa Hosoya comme Reiner Braun, Yasuhiro Mamiya comme Dirk, Nozomi Kishimoto comme Dina Fritz, Kensho Ono comme Floch Forster, Akeno Watan comme comme Hitch Dreyse, comme Hitch Dreyse Marlo Fredenberg pour n’en nommer que quelques-uns.

Attack on Titan Saison 4 Date de sortie

Attack on Titan La saison 4 n’a pas de date de sortie officielle. Bien que le retard soit inévitable en raison de la pandémie de Covid-19, il devrait être annoncé en 2021.

