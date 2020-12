« Attack On Títan »: regardez le teaser de l’épisode 3 de la dernière saison

« L’attaque des Titans » (Shingeki no Kyojin) a lancé un nouveau taquin pour lui épisode 62 de la série. La quatrième et dernière saison est déjà en cours, alors que les fans se sont rencontrés Marley, le pays de l’autre côté de l’océan avec lequel Eren et la Recon Squad ont trébuché à la fin de la troisième saison. Nous analysons le teaser du prochain épisode.

Nous avons reçu des scènes de personnages comme Reiner que vous continuez à lutter contre le poids de vos choix. Cela semble continuer avec le prochain épisode, car le chapitre 3 est intitulé « La porte de l’espoir », et provoque une autre exploration de Reiner dans le temps, depuis son retour à Marley et à quel point il se sent en conflit à propos de la cession de son pouvoir à une nouvelle génération.

Dans le deuxième épisode de la dernière saison de « L’attaque des Titans », des fissures ont commencé à apparaître sur la façade de Reiner. Comme il a été révélé qu’il a été essentiellement contraint à ce combat en raison de son des liens avec Le jour, il y a le sentiment que vous n’avez pas eu de vrai choix dans l’un des mouvements majeurs que vous avez faits au cours des trois premiers saisons de la série.

Aperçu de l’épisode aller à Reiner continuer penser à son passé avant traverser l’océan, comme nous avons commencé à le voir dans le deuxième épisode de la saison.

Après s’être concentré sur ses actions perverses au cours des saisons précédentes, il semble que la dernière saison offrira un perspective complètement nouvelle à propos de Reiner avant que tout soit dit et fait.