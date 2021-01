« Attack On Titan »: Qui est le Titan Jaw?

Comme il est d’usage à Tónica, il est temps de vous montrer Titan changeant de cette semaine, nous vous dirons qui est le porteur actuel du Titan Jaw dans l’anime et le manga actuel de « Attack On Titan » maintenant qu’il est en sa dernière saison et les derniers chapitres du Manga. (SPOILERS AVANT VOUS ÊTES AVERTI).

Actuellement, le Mâchoire de Titan dans l’anime dont il est responsable Porco Galliard, Avec ses compétences et talent, il est l’un des meilleurs Jaw Titans qui ait jamais existé, son ancien transporteur Ymir avait dévoré le frère de Porco, Marcel Galliard, emportant le Mâchoire de Titan, pour ce qui s’est passé pendant la saison 2, Porco est maintenant membre des Marley Warriors avec ledit Titan.

Il Mâchoire de Titan en tant que l’un des neuf titans, il offre à son utilisateur la possibilité de se transformer en Titan avec une mâchoire puissante et des griffes acérées.

Dans le manga, après la confrontation de Marley et Eldia sur Paradis Island, il Beast Titan transforme Falco Grice en Titan pour avoir bu son liquide céphalo-rachidien caché dans un vin, pour cette raison et pour être si proche de Falco, Porco se laisse manger et perd ainsi sa vie, accordant à Falco le pouvoir du Titan Jaw.

Il Mâchoire de Titan est crucial quand Les titans s’affrontent, leur vitesse et leurs compétences passer par armure ou des choses solides c’est assez formidable dans les batailles.

« L’attaque des Titans » Il est actuellement en diffusion et bientôt nous verrons le Déclaration de guerre d’Eren Jaeger à Marley.