« Attack On Titan »: Qui est le porteur du Titan Beast?

« L’attaque des Titans » (Shingeki no Kyojin), est entré dans son dernière saison avec un début de vue tout à fait unique, nous mettant de l’autre côté de la médaille nous montrant les antagonistes et leur mode de vie, avec cela, nous apprenons à connaître le Titan Bête, qui est en fait l’un des héritiers de sang royal de la famille fritz, son nom est Zeke Jaeger. (SPOILERS À VENIR)

Il Titan Bête C’est l’un des neuf titans changeants. Fournit à votre utilisateur grande force physique, qui vous permet de lancer des objets à de grandes distances avec précision. Il est actuellement en possession de Zeke Jaeger, comme nous l’avons mentionné plus tôt.

L’un des attributs les plus importants de Titan Bête, est-ce que grâce au liquide de sa moelle épinière, il est capable de transformer des humains normaux en titans avec juste un cri, en plus de les contrôler avec une grande facilité grâce au sang royal qui coule dans ses veines.

Zeke est fils de Grisha et Dina Jaeger, en plus de demi-frère aîné du protagoniste et Attaquez le Titan Eren Jaeger, pour une grande partie de sa vie, Zeke a montré une grande loyauté pour Marley, ayant remis ses propres parents à l’autorité pour que plus tard, il soit choisi pour titan fondateur sur l’île Paradis.

Ses véritables intentions se sont révélées par la suite car son objectif principal est éteindre les gens de Ymir à travers un stérilisation de masse et libérez ainsi l’humanité de la terreur représentée par les titans.

Bientôt, nous verrons si leurs plans sont réalisés en fonction de la dernière saison de L’attaque des Titans diffusera dans les mois à venir.