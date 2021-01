« Attack On Titan »: Qui est la femme Titan?

La dernière saison de « Attack On Titan » est déjà diffusée depuis plus d’un mois, et comme toujours, nous nous donnons la tâche de revoir le titans changeants qui jouera un rôle important dans la fin de l’intrigue de la série animée, cette fois, nous verrons le Titan femelle. (ATTENTION, SPOILERS)

La Titan femelle, est l’un dess neuf titans changeant, a de multiples compétences, y compris, attirent les titans purs avec leur rugissement, un raffermissement temporaire de leur peau et une régénération concentrée et accélérée. Il est actuellement en possession de Annie Leonhart.

Avec sa capacité à attirer des Titans inintelligents vers son emplacement au moyen d’un cri, Annie Leonhart est une arme mortelle que l’équipe de reconnaissance a dû affronter au cours des premières saisons, puisqu’au final, grâce aux compétences de chacun, elle était sur le point d’être capturée, Annie s’est enfermée dans un cocon de verre et nous n’avons plus jamais entendu parler d’elle.

Plus tard dans les derniers volumes du manga, Annie parvient à sortir du cocon de cristal quand Eren Jaeger parvient à fusionner complètement avec le Fondateur de Titan, éliminer tout durcissement de tout Titan, comprenant Annie.

Derrière ça, Annie il quitte la prison où il était et parvient à contacter l’équipe de reconnaissance actuelle, aidant dans la lutte pour arrêter le grondement qui Eren Jaeger a causé pour anéantir toute la nation Marley.

Il est très probable qu’à un moment donné du manga, nous verrons Annie leonhart dans cette dernière saison de « L’attaque des Titans ».