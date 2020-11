Attack on Titan présente un nouveau teaser de sa dernière saison

« Attaquer les titans« est dans les dernières mesures de son histoire, et les deux Hajime isayama, auteur original de l’histoire du manga, ainsi que MAPPA, le studio qui adaptera la dernière saison de l’anime, est conscient qu’un résultat à égaler fera de l’anime une des meilleures histoires jamais vues dans le secteur. C’est pourquoi chaque étape franchie est pertinente, et par conséquent, elle est également importante rester en contact avec les fans.

La saison 4 d’Attack on Titan débute le 7 décembre

Par conséquent, récemment, nous avons pu compter sur un nouveau teaser de la dernière saison de l’anime « Attack on Titans », que nous avons vu à travers l’un des principaux comptes d’anime sur Twitter:

Comme nous pouvons le voir, ils ne sont que 15 secondes de séquence ceux qui nous sont présentés à cette occasion, mais ils suffisent aussi à vérifier à nouveau que ces derniers épisodes seront pleins d’action frénétique. C’est ainsi que nous le comprenons à partir d’un Levi ensanglanté, un Eren sous sa forme de titan avec une agressivité maximale et avec une étrange pluie de titans qui vise à déclencher le chaos dans le conflit final.

En revanche, en cas de doute, le teaser réaffirme la date de première de cette quatrième et dernière saison de l’anime « Attack on Titans », se trouvant dans le 7 décembre 2020 – et potentiellement avec une diffusion programmée en plusieurs parties -. Dans l’article suivant, vous pouvez trouver les dates de publication possibles des derniers chapitres du manga sur la base des déclarations d’Isayama-sensei:

Synopsis d’Attack on Titan

« La race humaine, autrefois dirigeante du monde, fait face à l’extinction aux mains des Titans, des monstres gigantesques à l’intelligence limitée qui chassent et dévorent les gens. Les survivants se rassemblent et tentent de survivre dans une petite ville … mais certains en ont déjà assez: ils vont attaquer!«

