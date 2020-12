« Attack On Titan » présente la « Déclaration de guerre »

« Attack On Titan » avance avec sa quatrième saison, et il semble que l’épisode de cette semaine soit énorme. Si vous êtes à jour avec l’anime, vous en apprendrez un peu plus sur Guerriers et son mission avec Marley. Si vous êtes resté à la fin, vous saurez qu’une scène post-crédits apparaît pour taquiner un rassemblement très souhaité par les fans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Among Us » arrive à « Rocket League » dans une nouvelle carte personnalisée

Le moment arrive à la fin de l’épisode 63 « D’une main à l’autre ». La scène post-crédits surprendra les fans lorsqu’elle trouvera les citoyens de Marley réunis dans un théâtre en plein air, Falco arrive à la recherche de Reiner pour demander à votre mentor de vous suivre.

Reiner est d’accord avec facilité, et la scène post-crédits prend fin peu de temps après que Falco a apporté le Titan blindé dans un sous-sol indescriptible. C’est là que les fans rencontrent un homme assis sur une chaise, et c’est le même homme qui Falco rencontré une fois auparavant. Cette fois, les fans peuvent se rendre compte que ce vétéran militaire n’est pas un autre…. Quoi Eren Jaeger.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mark Hamill se souvient de Carrie Fisher à l’occasion de son anniversaire de décès

Cette scène post-crédits rejoint Reiner et Eren Enfin. Ce dernier ne fait aucun geste pour nier son identité, et Reiner il est horrifié par la rencontre devant lui.

Si Eren est là, il ne fait aucun doute que le reste de Paradis est prêt dans l’ombre à se battre. Maintenant le fans, nous sommes sur une trajectoire de collision pour voir comment une guerre éclate sans précédent dans l’anime Shingeki no Kyojin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂