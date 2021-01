« Attack On Titan » prépare un grand épisode avec plusieurs réalisateurs

La quatrième saison de «Attack On Titan» a ramené l’équipe de reconnaissance sous les projecteurs, avec Eren attaquant à la nation de Marley sous sa forme Titan et assassiner à divers Marleyiens Dans le processus, il semble que le prochain épisode de l’anime incite divers esprits créatifs à représenter plus d’action.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Fuite de la date possible de « Apex Legend » pour Nintendo Switch

Alors que les enfants de Ymir ils essaient d’obtenir leur tant attendu vengeance contre les citoyens de Marley, de nombreuses surprises restent aux fans comme la dernière saison de « L’attaque des Titans ».

L’utilisateur Twitter de Les fans d’Attack On Titan ont partagé le nombre impressionnant de nouveaux membres d’équipage qui sont apparemment en cours d’incorporation pour le soixante-cinquième épisode de «Attack On Titan», qui poursuivra la bataille terrifiante actuellement menée contre la nation Marley.

Directeurs d’animation: Michelle Sugimoto, Mizuki Ito, Hiroko Komatsu, Takahiko Abiru, Hironari Asao, Hideaki Matsuoka, Shiro Shibata, Miyuki Honda, Shinichi Nozaki, Keiichi Honda et Nao Otsu Trop de réalisateurs d’animation! – Attaque contre les fans (@AttackOnFans)

20 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Tiger King » Joe Exotic ne reçoit pas le pardon de Trump

Dans le dernier épisode de l’anime, nous avons vu comment Eren ne s’est pas seulement battu contre lui Titan de Warhammerau contraire, il mangeait horriblement le chef de la famille Tybur qui venait de déclarer la guerre aux « Démons du paradis ».

Avec l’escouade de reconnaissance émergeant enfin pour la première fois, il semble que le Marley Titans ils ne savaient pas très bien à quoi ils étaient confrontés et devront se battre pour leur vie.