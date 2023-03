Attack on Titan: Part 3 Final Season est maintenant disponible sur Crunchyroll

L’attaque des Titans touche lentement à sa fin. Sur Rouleau croustillant la première partie de la partie 3 de la dernière saison a maintenant commencé. Avec Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPITRES Special 1 61 minutes d’autonomie attendent tous les fans de la série. Le Special 2 fait également partie de la grande finale et devrait apparaître à l’automne 2023.

Le doublage est japonais, mais il peut sous-titres allemands prêt à suivre les dialogues.

L’Attaque des Titans : la partie 3 entre dans la phase finale

De quoi parle la partie 3 ? Eren l’a fait Titans fondateurs mettre en sa possession. Puis il le résout rumeurs de la terre où d’innombrables titans se sont mis en route et ont piétiné la terre, enterrant tout ce qui se trouve sur leur chemin.

Les membres survivants de escouades de reconnaissance et le Guerriers de Marley formé une alliance pour arrêter Eren. Avec un bateau volant, ils veulent lancer une attaque contre les Titans fondateurs.

© Hajime Isayama, comité de production de Kodansha/ATTACK ON TITAN

Les amis de longue date d’Eren Mikasa et Armin forger un autre plan: Ils veulent essayer d’empêcher Eren de ses plans après tout et le persuader de pour leur revenir. Reste à savoir si cela réussira.

Comment puis-je voir la finale ? Pour regarder la première moitié de la partie 3 de la dernière saison de L’Attaque des Titans, vous avez besoin d’un compte avec Rouleau croustillant. Le fournisseur de VoD spécialisé dans l’anime propose deux modèles d’abonnement.

Au abonnement des fans 6,99 euros par mois sont dus tandis que le Méga Fan Abonnement 9,99 euros qui vous sont demandés. Les abonnements peuvent être résiliés mensuellement. La différence est que les méga fans sur diffuser quatre appareils en même temps peut ou même télécharger des épisodes et regarder hors ligne peut.

Quiconque flirte encore avec certains animes après « L’Attaque des Titans » peut aussi en acheter un pour 99,99 euros Abonnement annuel en tant que méga fan conclure.

Si vous ne voulez vraiment voir que « L’attaque des Titans », il y a aussi la possibilité d’un abonnement d’essai compléter. Ensuite, vous avez 14 jours pour découvrir tous les animes.