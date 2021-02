« Attack On Titan » ne finira pas d’adapter la série à la saison 4

« Attack On Titan » a progressé avec une quatrième saison épique, mais cela n’a pas immunisé les fans contre les spéculations. Après tout, L’émission génère des théories de fans, mais les fans eux-mêmes sont plus concernés comment puis-je savoir développera la quatrième saison.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Écoutez la nouvelle chanson «Here Comes The Shock» de Green Day

On dit que la saison est le dernier de l’anime, mais il y a beaucoup plus de manga à adapter quels épisodes confirmés. Et maintenant, un nouveau rapport suggère que la saison quatre n’a jamais eu pour but de fermer le manga.

Tout a commencé quand « Attack On Titan » a publié plusieurs nouveaux titres d’épisode. Une série de quatre a été mise en ligne la semaine dernière et a renforcé les théories sur le rythme de la saison.. Si les titres sont corrects et que l’émission ne modifie pas radicalement son ratio épisode / épisode, le quatrième la saison se terminera près du chapitre 116.

Naturellement, cela signifie qu’aucun plan n’a été annoncé pour une saison 4B ou un projet dérivé. Les fans se demandent depuis un certain temps si une telle série serait nécessaire.

Attack on Titan The Final Season ne comprendra pas les chemins et l’arc WFP, ceux-ci seront adaptés dans la suite qui sera bientôt annoncée. – Modifier DAC (@Dacsubs)

20 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Le filtre Pokémon a annoncé que nous verrons bientôt le prochain

Si une seconde partie arrive, les fans parient qu’il fera ses débuts cet automne. La sortie donnerait au printemps suffisamment de temps pour terminer sa série de stars, mais plus important encore, le manga de « Attack On Titan »sera terminé cet automne.

« L’attaque des Titans » mettra fin à votre chapitre final manga début avril.