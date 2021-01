« Attack On Titan »: montre la vraie puissance du cargo Titan

La quatrième saison de « Attack On Titan » nous a enfin présenté le personnage qui exerce le pouvoir de Titan cargo appelé par le jeune soldat Pieck dont la personnalité pétillante masque l’intensité qu’il a dans son Titan, et le Le dernier chapitre de Manga montre à quel point vos capacités de Titan peuvent être puissantes. (SPOILERS DU MANGA AHEAD)

Avec Eren Jaeger Utilisant toute la puissance du fondateur de Titan à sa disposition, il a ramené des versions antérieures du Neuf Titans pour combattre le nouveau Corps de reconnaissance, composé d’anciens membres eldiens comme Armin et Mikasa et de nouveaux membres comme Reiner et Pieck.

Dans le passé, le Panier Titan a été utilisé comme moyen de transport d’objets et de personnes grâce à sa mobilité insensée, mais cette mobilité même rend apparemment Pieck dans une force avec laquelle il faut compter, battant plusieurs Titans en succession rapide dans un combat à mort.

Avec cette bataille finale contre Eren Jaeger, il ancien protagoniste qui tente d’éliminer quiconque n’a pas le sang d’Ymir qui coule dans les veines, montrant que personne n’est en sécurité, les signes semblent indiquer Levi sera le prochain sur le billot quand il semble laisser entendre qu’il est sur le point de faire un grand sacrifice pour sauver le monde.

Posséder Pieck pourrait survivre à ce combat, mais il ne lui reste plus beaucoup de temps compte tenu du sort de ceux qui héritent des pouvoirs des neuf titans.