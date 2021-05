Attack On Titan modifie la fin du manga sur des pages supplémentaires

L’attaque des Titans il subit actuellement de grands changements. L’anime devrait se terminer l’année prochaine après son retour, mais le manga est déjà terminé. Ou du moins c’est ce que nous pensions jusqu’à ce que Kodansha a confirmé que de nouvelles pages se joindraient à la fin.

⚠️ SPOILER CAP 139: #SNK ⚠️ De nouvelles images ont été divulguées.

– Le garçon mystérieux qui ressemble à Mikasa, trouve l’arbre « mystérieux ».

– La guerre qui a détruit Paradis.

– Le fils de Mikasa l’aide à laisser une rose sur la tombe d’Eren.

Maintenant, il semble que le contenu de ces pages soit apparu en ligne et Attack On Titan est prêt à changer les choses.

Tout a commencé lorsque les internautes ont apparemment découvert le contenu de ce qui allait arriver à Attack On Titan. Après tout, le manga devrait lancer de nouveaux chapitres début juin, lorsque son volume final sera publié dans Japon. Mais si ces rapports actuels sont vrais, il semble que la franchise ait apporté de sérieux changements vers la fin de sa finale.

Selon des rapports non vérifiés sur les médias sociaux, les pages supplémentaires expliquent deux choses principales. Le premier se concentre sur ma maison et sa connexion avec Ymir. Quant au second, il montre l’avenir d’Attack On Titan longtemps après la mort de ses héros.

On dit que le flash-forward définit une toute nouvelle histoire, mais ce sera aux fans de décider s’ils se soucient du terrain.