« Attack On Titan »: Levi Ackerman a tenu sa promesse

« Attack On Titan » a vu Levi remplir sa promesse à Erwin avec le dernier chapitre de la série. Avec Hajime Isayama a officiellement mis fin à la série en avril, Chaque nouveau chapitre de la série a été plus crucial que le précédent. Le chapitre le plus récent a fourni une dernière lueur d’espoir pour l’alliance et le reste du monde. (SUPER SPOILERS EN AVANCE).

Levi avait promis Erwin qui prendrait la responsabilité de tuer le Titan Beast. Quand Erwin était nerveux et s’inquiétait de la façon dont il allait inspirer de nouvelles recrues effrayées à attaquer directement le Beast Titan et à mourir, Levi a aidé à soulager une partie du poids des épaules d’Erwin. Mais le fait que Levi ne battra pas Zeke, cela l’affecte depuis.

Le chapitre 137 montre un Armin négociant avec Zeke pour arrêter le grondement, alors le Beast Titan, sous sa forme humaine, a décidé de se montrer dans la structure fondatrice du Titan.

Avec sa pleine révélation à lui-même, il crie à Levi. En quelques mots, Levi le voit et se dirige instantanément vers où se trouve Zeke et le tue.

Avec cette action, Levi enfin a tué le Bête Titan Oui il a tenu sa dernière promesse à Erwin. Cela signifie également que la charge émotionnelle sur Levi est maintenant remplie, et cela pourrait signaler un éventuel au revoir pour Levi alors que son rôle dans le combat est terminé.

Rester 2 chapitres du manga « Attack On Titan » et tout pourrait arriver.