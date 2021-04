Attack On Titan: les fans montrent leur amour après la fin du manga

Au Japon et dans le monde, les fans attendaient la voie pour s’ouvrir pour une finale digne. L’attaque des Titans. Alors que le chapitre approchait de ses débuts mondiaux, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leur enthousiasme.

Shingeki No Kyojin a eu la MEILLEURE fin que j’aie jamais vue dans l’histoire de l’anime, du manga et de la fiction générale. UN CHEF D’ŒUVRE, et quiconque n’aime pas la fin est parce qu’il n’a rien compris et aime voir Koku se frapper et lancer des rayons. Retweetez si vous êtes fier de la fin 🙂 pic.twitter.com/IhIQxnJKj8 – Gad (@Gaditooo)

8 avril 2021





Comme vous pouvez le voir, Attack On Titan adore l’histoire de Eren Jaeger, ils sont à un autre niveau d’excitation. Après tout, la fin du manga a marqué la fin d’une série importante. Attack On Titan est l’une des plus grandes séries du Japon, et son héritage durera des décennies à venir.

Après tant d’années, Attack On Titan a pris fin. J’ai vécu quelques histoires comme celle-ci et je suis sûr que ce sera toujours avec moi. Au revoir, Eren. Au revoir, Mikasa. Adieu la troupe 104, la Légion et tous les cœurs qu’ils ont donnés.#MerciYouIsayama # AttackOnTitan139 pic.twitter.com/O73Qs4GekT – Carlos A. Estrada (@iwouldlikehugs)

8 avril 2021





Malgré sa sombre histoire, Attack On Titan est devenu une histoire de résistance pour certains, et son action est sans pareille. Il est facile de comprendre pourquoi Attack On Titan a si bien fonctionné et les fans de longue date craignent sa fin depuis plus d’une décennie.

Maintenant, le moment de vérité est arrivé et avec le dernier chapitre du manga, son auteur Hajime isayama Il a mis un terme totalitaire au complot du garçon en quête de liberté.