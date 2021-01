« Attack On Titan »: les fans inquiets du chapitre 196 du manga

« Attack On Titan » a fait la une des journaux ces semaines avant sa fermeture en avril 2021, et l’histoire n’a pas l’intention de rater la place. Alors que la quatrième saison avance, le manga a encore quelques chapitres à publier avant que le temps d’Eren soit écoulé. (Spoilers à venir, vous êtes prévenu)

Maintenant il semble que Chapitre 196 est une tendance mondiale avant ses débuts cette semaine, et les fanatiques Ils forment des cercles de prière pour leurs héros pour des raisons évidentes (ne vous attachez à personne: l’anime).

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le fandom de « Attack On Titan » a de nombreuses préoccupations, et tous entourent l’état de leurs héros. Ce n’est un secret pour personne que cette franchise aime tuer ses protagonistes et les combattants qui restent « Attack On Titan » est très apprécié des lecteurs.

Depuis ma maison jusqu’à Eren et même Reiner, les enjeux sont importants pour ces clients potentiels, et les lecteurs montrent de l’amour à leurs favoris sur les réseaux sociaux (en particulier Levi).

Bien sûr, il semble que la plus grande préoccupation des Le chapitre 196 implique Levi Ackerman. L’homme, connu pour être l’un des plus grands soldats de l’humanité, a été avec « L’attaque des Titans » depuis le premier jour.

La la mort de vos amis les plus proches rend la possibilité encore plus probable, mais les internautes sont déterminés à garder Je vis Levi par pure volonté. Mais à la fin, le manga éliminera qui il veut. Voilà comment est la série.