« Attack On Titan »: le synopsis de la finale de la saison est révélé

Après quelques épisodes très médiatisés, l’Attack On Titan mettra terminer votre saison en cours ce mois-ci, et tous les yeux sont rivés sur l’anime avec anticipation. Après tout, il y a encore beaucoup de contenu à adapter dans le manga, et le synopsis deLa fin laisse entendre qu’il y a plus à venir.

La mise à jour provient de créateurs de contenu comme _Dominating sur Twitter. Les fans de «Attack On Titan» ont récemment reçu le synopsis officiel. à partir de la fin de la quatrième saison au Japon, et la propagande est passée à l’espagnol.

«L’avenir qu’ils recherchent ne converge pas. Ils n’ont pas d’autre choix que de s’accrocher à leurs sentiments et de s’écraser. Il est maintenant temps de se heurter une fois de plus, là où tout a commencé », dit la propagande.

Pour les fans anime seulement, cette description ne révèle pas grand-chose, mais fait points importants. Le premier est qu’une confrontation se profile « L’attaque des Titans », et nous savons avec qui ce sera.

Eren s’est fait connaître contre Paradis, mais ses amis ne sont pas à bord. Ça veut dire quoiArmin et Mikasa devront combattre leur ami, et l’affrontement empêchera le trio de construire l’avenir qu’il espérait trouver.

Nous sommes actuellement confrontés aux derniers épisodes de la Attack On Titan saison 4Bien sûr, s’ils n’annoncent pas une deuxième partie ou un film de suite.