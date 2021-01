« Attack On Titan »: le premier combat de Survey Corps commence

La saison 4 de «Attack On Titan» a officiellement atteint son apogée, alors que la guerre entre Marley et Paradis ont officiellement éclaté dans l’épisode 65 de l’anime. Eren Jaeger infiltré Marley organiser une embuscade révolutionnaire contre les dirigeants militaires et politiques du pays, et cette tentative est finalement couronnée de succès. (SPOILERS À VENIR)

Comme il a été dit, Eren joue dans son embuscade et fait des ravages sanglants lors du rassemblement où les dirigeants de Marley se rassemblent. Eren tue sans discernement, éliminant des hommes, des femmes et des enfants Willy Tybur il se mange en une seule bouchée.

ma maison, arrive en premier sur la scène, utilisant les lances éclair pour tirer la nuque du Titan de Warhammer. Le reste de l’équipe de reconnaissance emboîte le pas, apparaissant de l’ombre avec leur équipe ODM, pour tendre une embuscade à Magath et à ses forces. Levi fait sa grande entrée dramatique à la fin, se présentant juste à temps pour sauver Eren être mangé par lui Titan Jaw.

L’escouade de reconnaissance n’apparaît que dans les moments de la séquence d’action, mais la météo dans les personnages ils suffisent déjà Profond. ma maison et Levi ils semblent plus vieux et ravagé par la guerre.

Des personnages plus jeunes et naïfs comme Conny et Sasha ils sont devenus des assassins froids et des guerriers d’élite. En général, l’équipe de reconnaissance maintenant ressemble moins à la noble légion de chevaliers de l’humanité qu’à une escouade de forces spéciales.

