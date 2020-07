Attack on Titan: l’auteur compare la fin de la série avec Game of Thrones

SASHA BRAUS AVEC PATATE / ATTACK ON TITAN / FIGURINE FUNKO POP/ EXCLUSIVE

Sasha Braus est un personnage du manga et de la série animée Attack On Titan. Bien connue pour son obsession pour les pommes de terre, Funko l'a représentée entrain d'en tenir une à la main pour cette figurine exclusive absolument adorable et qui ravira les passionnés.