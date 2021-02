« Attack On Titan » La dernière saison montre le nouvel Eren Jaeger

« Attack On Titan » a partagé un regard plus détaillé sur le nouveau design du personnage d’Eren pour la quatrième et dernière saison. S’étant infiltré comme soldat blessé, le résultat du look d’Eren est complètement nouveau et les fans ne s’attendaient pas à un changement aussi radical après la troisième saison.

Les derniers épisodes de la quatrième et dernière saison de « L’attaque des Titans » ont vu un type d’Eren différent de celui est prêt à faire tout ce qu’il faut pour gagner plus de pouvoirr. Avec sa violente attaque contre Marley et dévorant la puissance du Warhammer Titan, et forcer les membres de la Légion de reconnaissance sur le champ de bataille pour le sortir du territoire ennemi.

Il semble que Eren est encore plus différent que ça, il est marqué par son changement dans l’épisode le plus récent, et vous pouvez voir de plus près le nouveau look d’Eren ci-dessus dans la note.

La Épisode 68 de « L’attaque des Titans » se termine par Eren faisant une déclaration qu’il est maintenant dans une situation où il est « Combattre ou mourir ».

Les fans d’anime savent très bien que les transformations majeures des personnages ne sont pas données à la légèreet des changements majeurs dans votre apparence générale s’accompagnent souvent d’un nouvel ensemble d’attitudes ou de caractéristiques.

C’est certainement le cas pour Eren depuis dans des épisodes plus récents, il s’est avéré beaucoup plus dur et froid que les fans s’étaient habitués au cours des trois saisons précédentes.