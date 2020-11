Attack on Titan: il y aurait déjà une date pour son dernier chapitre

« Attaquer les titans«Le travail de Hajime Isayama nous a révélé il y a quelques mois que avait déjà raconté l’équivalent de 95% de son histoire. Ceci, bien sûr, impliquait que la fin de l’histoire pour Eren et sa société était imminente, d’autant plus que saison 4 anime – qui sortira début décembre – sera la dernière et définitive de l’adaptation télévisée.

La fin d’Attack on Titan: Chapitre 138 et Volume 34?

Aujourd’hui, en revanche, nous avons des nouvelles trouvées par l’un des initiés les plus fiables du secteur, qui révèle que la fin de « Attack on Titan » est dans quelques mois:

En cas de doute, nous soulignerons que le tweet cité par Spytrue contient des déclarations d’Isayama-sensei qui, comme on peut le voir, il n’y a qu’entre 1% et 2% de l’histoire de « Attack on Titans » à raconter. Ceci, par conséquent, implique que la fin du manga atterrirait avec le volume 34 du même, qui commencera à être compilé une fois que le 33 sera terminé avec la publication imminente du chapitre 134.

Ainsi, vu que les volumes de « Attack on Titans » sont constitués de quatre chapitres, il serait possible de supposer – et sur la base des dates précédentes – que le dernier chapitre de l’histoire sera publié entre le 7 et le 10 mars 2021. En effet, logiquement, la séquence de publication qui nous attend devrait être la suivante:

Décembre 2020: Chapitre 135 et début du volume 34.

Janvier 2021: Chapitre 136.

Février 2021: Chapitre 137.

Mars 2021: chapitre 138; fin de « Attack on Titan ».

En cas de doute, nous signalerons que les estimations n’ont pas été officiellement annoncées par Isayama-sensei ou toute personne impliquée dans l’édition et la publication du manga « Attack on Titan », mais la réalité est que c’est l’option qui compte. avec plus de chiffres à atteindre. Si tel est le cas, il serait également « semi-confirmé » le fait que la saison d’anime 4 serait diffusée par parties, puisqu’à partir de décembre, il finirait par s’aligner trop sur la dernière section du format papier.

Synopsis d’Attack on Titan

« La race humaine, autrefois dirigeante du monde, fait face à l’extinction aux mains des Titans, des monstres gigantesques à l’intelligence limitée qui chassent et dévorent les gens. Les survivants se rassemblent et tentent de survivre dans une petite ville … mais certains en ont déjà assez: ils vont attaquer!«

